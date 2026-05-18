האם תנועת הליכוד מחשבת מסלול מחדש בכל הנוגע ליחסה לציבור החרדי? בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של אלפי מתפקדים חרדים הבוחרים להשפיע על הפוליטיקה הישראלית דרך מפלגת השלטון. אבל האם המספרים הללו מתורגמים לכוח פוליטי אמיתי, או שמא מדובר רק בחיבוק דוב לקראת פריימריז?

כתב 'כיכר השבת', יוסי עבדו, יצא אל השטח, פגש את בכירי הליכוד - משרי הממשלה, דרך יו"ר הכנסת ועד לחברי הכנסת, והציב בפניהם את השאלה הישירה: האם הליכוד התחרד, והאם יש פחד מ"השתלטות חרדית"?

"החרדים הם אחים שלנו, אנחנו לא מתביישים – אנחנו גאים"

התגובה הראשונית של רוב בכירי המפלגה הייתה חיבוק חם ומוחלט. חברי הכנסת והשרים מיהרו להדוף כל ניסיון לצייר את החרדים כנטע זר במפלגה.

"קודם כל, החרדים הם חלק מעם ישראל, הם אחים שלנו", מצהיר ח"כ בועז ביסמוט, וכשהוא נשאל על "השתלטות", הוא עונה בחיוך: "למה משתלטים? תסתכל עליי, אני גם חרדי והבן שלי לומד בישיבה. זה חלק מהמורשת שלנו, עם הנצח לא מפחד".

גם שרת התחבורה, מירי רגב, לא משאירה מקום לספק: "אנחנו לא מתביישים בזה שיש חרדים בליכוד, אנחנו גאים בזה! זו המסורת שלנו. יש לי שמחה גדולה שהם חלק מהליכוד ואני שמחה לראות חרדים בכל מקום".

ח"כ ששון גואטה הוסיף בנחרצות: "הם אחים שלנו, בראש ובראשונה. אנחנו צריכים את החרדים ואנחנו אוהבים אותם". ח"כ אריאל קלנר הדגיש כי מדובר ב"חלק מהזהות היהודית", וח"כ (לשעבר) עוזי דיין סיכם את הלך הרוח: "מה טוב, אנחנו בעד כולם".

מפחדים מהשתלטות? "לכל אחד יש קול אחד"

השאלה המרכזית שהדהדה בתחקיר היא סוגיית ה"השתלטות". האם המסה של המתפקדים החרדים מאיימת על הנהגת הליכוד המסורתית?

יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, מסביר את המתמטיקה הפוליטית בפשטות: "בליכוד יש חסידים, ליטאים, מזרחיים, ואנחנו אוהבים את כולם. ברוך השם כולם באים להצביע גם בליכוד. אני לא מפחד שהם ישלטו. אני רוצה שהליכוד תהיה מפלגה של כל העם. לכל אחד יש קול אחד, ולכן אי אפשר באמת 'להשתלט'. ככל שמתפקדים יותר, המפלגה משקפת יותר את העם".

שר החינוך, יואב קיש, רואה את הדברים באופן דומה: "לשלוט לא חושב, אבל הדעה שלהם חשובה. הם חלק מהעם, אני שמח לראות אותם וזה חלק טבעי מאיתנו".

ח"כ דוד ביטן, הידוע בבקיאותו ברזי השטח הליכודי, מבטל את תרחיש ההשתלטות לחלוטין מסיבות סטטיסטיות: "החרדים לא ישתלטו על הליכוד כי הם לא יכולים להשתלט. יש אחוזים מסוימים מקרב המתפקדים, זה לא הגיוני". השרה מירי רגב בעד החרדים ופוסקת: "אין לי שום פחד מזה שחרדים ישלטו על הליכוד".

התירוצים והשורה התחתונה הכואבת: "אפס הישגים"

אבל חיבוקים לחוד ומציאות פוליטית לחוד. כאשר התחקיר נוגע בעצבים החשופים - הסנקציות על הציבור החרדי, גזירות המעונות, בג"ץ, ומשבר חוק הגיוס - הטון משתנה, והאצבע המאשימה מופנית החוצה.

"את הסנקציות מביאה שונאת ישראל, היועצת המשפטית לממשלה", תוקף ח"כ ששון גואטה בחריפות.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בוחר להפנות את הביקורת כלפי המערכת המשפטית כולה: "כל ממשלות ישראל לא השכילו להתמודד עם התופעה של מערכת המשפט, שגזלה בלי הסכמה בחוק את סמכויות ניהול המדינה".

אולם, את האמת הכואבת ביותר עבור הציבור החרדי בחר לומר דווקא ח"כ אושר שקלים. אחרי כל ההצהרות על אחים ושותפות גורל, כשנשאל על מה שקיבלו החרדים בפועל מהממשלה, הוא הודה בכנות מצמררת: "לצערי, לחרדים בכנסת הזו אין שום הישג".

אל שורת השרים המחבקים הצטרף גם שר הכלכלה, ניר ברקת, שבהתייחסו לפסיפס האנושי במפלגה אמר למצלמה: "יש פה הכל מהכל. מי שמאמין בדרך של הליכוד - ברוך הבא".

לצד גילויי אהדה, נשמעו גם קולות מתוסכלים של פעילי שטח וחברי מרכז חרדים, שזעקו מול המיקרופון את המציאות המרה: "חוק אחד לא עבר פה... כל יום מקבלים עוד סנקציות".

הפער הזה בין החיבוק החם במסדרונות לבין הקושי להעביר החלטות בפועל, הוא אולי הסיפור המרכזי.

האם הליכוד היא הבית החדש של החרדים או רק תחנת מעבר פוליטית שמפזרת הבטחות ללא כיסוי? צפו בכתבת הווידאו המלאה ושפטו בעצמכם.