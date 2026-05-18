באופוזיציה מפזרים הצהרות | לפיד: "נתלה את הפרצופים שלכם בכל פינה במדינה"

הבחירות מתקרבות - וקצב ההצהרות עולה: לפיד אמר היום (שני) בפתח ישיבת "ביחד", כי "אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל - הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם" ואיים "לתלות את הפרצוף שלו בכל פינה במדינה" | אייזנקוט הצהיר כי "על נושא הגיוס הוא לא מתפשר גם במחיר בחירות נוספות" (פוליטי)

עם התגברות הסיכויים לפיזור הכנסת ויציאה לבחירות - באופוזיציה מפזרים לכל עבר הצהרות ואיומים. יו"ר יש עתיד אמר היום (שני) בפתח ישיבת "ביחד", בראשות נפתלי בנט, כי "אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל - הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם".

הוא הצהיר כי שלטים עם שמותיהם ופניהם של הח"כים שיתמכו בחוק ייתלו ברחבי הארץ: "אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שיעמוד מאחורי זה. שיידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה. זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר".

החרה-החזיק אחריו יו"ר ישר, גדי איזנקוט, שטען כי נושא הגיוס הוא דבר שלא יהיה מוכן להתפשר עליו - גם במחיר עוד סבב בחירות. "יש ביני לבין החרדים חילוקי דעות כבדים, את המציאות שהתעוותה - לא ניתן לקבל", אמר איזנקוט. את הדברים אמר בוועידת איגוד התאגידים.

"נושא הגיוס הוא בנפשנו", הוסיף יו"ר ישר. "מי שמתגאה בנכד שלו שקורע צו גיוס ואומר נמות ולא נתגייס ראוי לכל גנאי, זה לא יהדות ולא ערבות הדדית. על נושא הגיוס אני לא אתפשר גם במחיר בחירות נוספות. מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם העובדה שבשעה שאנחנו מדברים, רק 48% מבני ובנות ה-18 משרתים בצה"ל שירות צבאי. זה לא יכול להימשך ככה".

יאיר לפידחוק הגיוסבחירותגדי אייזנקוט

