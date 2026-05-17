ימים אחדים לאחר שלשכת רה"מ אישרה את ביקור נתניהו באמירויות בניגוד לבקשתם, מה שהוביל לסערה דיפלומטית ומשבר מדיני מול השלטונות באבו דאבי, הערב (ראשון) דווח כי המניע לחשיפה היה לאחר שנתניהו גילה כי יריבו הפוליטי נפתלי בנט צפוי להגיע לביקור במדינה. בלשכת רה"מ חששו שביקור בנט יפורסם וייצר תמונה לפיה נתניהו אינו "אורח רצוי".

כזכור, לשכת ראש הממשלה אישרה ביום רביעי האחרון, באופן חריג ויוצא דופן, את הידיעה שפורסמה בחדשות 13 על כך שנתניהו ביקר בזמן המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות. האישור הרשמי על הביקור גרר מתיחות קשה בין המדינות, לאחר שהשלטונות באבו דאבי דרשו מפורשות שהמפגש יישאר חסוי.

לפי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, הסיבה לפרסום קשורה לכך שביום חמישי, יום לאחר פרסום ההודעה הרשמית מטעמו, נתניהו גילה שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמור גם הוא להגיע לביקור באמירויות. בנט תוכנן להיפגש עם מוחמד בן זאיד ובכירי הממשל באבו דאבי.

לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים וצוטטו בדיווח, נתניהו לא היה מוכן לסיטואציה שבה ביקורו של בנט יפורסם, בעוד שהביקור שלו עצמו יישאר חסוי. לדבריהם, החשש בלשכת נתניהו היה מכך שיתקבע מצב שבו "נתניהו הוא לא אורח רצוי" באמירויות לעומת בנט.

נכון לעכשיו, דבר ביקורו של בנט לא פורסם, אך החשש שביקורו יפורסם בפומבי הוא שהוביל להחלטה של נתניהו לחשוף את הגעתו למדינה.