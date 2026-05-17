כיכר השבת
פוליטי נטו?

דיווח: זו הסיבה שנתניהו פרסם את הביקור החשאי באמירויות במהלך המלחמה

לאחר הסערה המדינית שפרצה בעקבות אישור לשכת רה"מ את דבר ביקור נתניהו באמירויות בניגוד לבקשתם, הערב דווח כי המניע לחשיפה היה לאחר שנתניהו גילה כי יריבו הפוליטי נפתלי בנט צפוי להגיע לביקור במדינה | בלשכת רה"מ חששו שביקור בנט יפורסם וייצר תמונה לפיה נתניהו אינו "אורח רצוי" (פוליטי)

מימין מוחמד בן זאיד, משמאל נתניהו (צילום: shutterstock, שליו שלמון\בריכה)

ימים אחדים לאחר שלשכת רה"מ אישרה את ביקור נתניהו באמירויות בניגוד לבקשתם, מה שהוביל לסערה דיפלומטית ומשבר מדיני מול השלטונות באבו דאבי, הערב (ראשון) דווח כי המניע לחשיפה היה לאחר ש גילה כי יריבו הפוליטי צפוי להגיע לביקור במדינה. בלשכת רה"מ חששו שביקור בנט יפורסם וייצר תמונה לפיה נתניהו אינו "אורח רצוי".

כזכור, לשכת ראש הממשלה אישרה ביום רביעי האחרון, באופן חריג ויוצא דופן, את הידיעה שפורסמה בחדשות 13 על כך שנתניהו ביקר בזמן המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות. האישור הרשמי על הביקור גרר מתיחות קשה בין המדינות, לאחר שהשלטונות באבו דאבי דרשו מפורשות שהמפגש יישאר חסוי.

לפי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, הסיבה לפרסום קשורה לכך שביום חמישי, יום לאחר פרסום ההודעה הרשמית מטעמו, נתניהו גילה שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמור גם הוא להגיע לביקור באמירויות. בנט תוכנן להיפגש עם מוחמד בן זאיד ובכירי הממשל באבו דאבי.

לפי שני מקורות שבקיאים בפרטים וצוטטו בדיווח, נתניהו לא היה מוכן לסיטואציה שבה ביקורו של בנט יפורסם, בעוד שהביקור שלו עצמו יישאר חסוי. לדבריהם, החשש בלשכת נתניהו היה מכך שיתקבע מצב שבו "נתניהו הוא לא אורח רצוי" באמירויות לעומת בנט.

נכון לעכשיו, דבר ביקורו של בנט לא פורסם, אך החשש שביקורו יפורסם בפומבי הוא שהוביל להחלטה של נתניהו לחשוף את הגעתו למדינה.

בנימין נתניהונפתלי בנטאיחוד האמירויותצנזורה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר