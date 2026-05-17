מתקרבים לפיצוץ?

ימים מתוחים במזרח התיכון: ישראל וארה"ב מעלות כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן

בזמן שאיראן גוררת רגלים בשיחות, ישראל וארה"ב מעלות כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן | הערב, טראמפ החריף את האיום לטהרן וכתב: "השעון מתקתק, כדאי להם להתחיל לזוז - או שלא יישאר מהם כלום" | גורם ישראלי: אם טראמפ יאפשר את חידוש התקיפות, אלו יהיו תקיפות משותפות לשני הצבאות | בישראל מכוונים לתקוף תשתיות אנרגיה לאומיות איראניות (צבא)

מטוסי הקרב של ארה"ב מול איראן (צילום: פיקוד המרכזי של ארצות הברית.)

ישראל וארה"ב מעלות כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. הערב (ראשון), שוחח ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בטלפון. בשיחה, שנמשכה יותר מחצי שעה, השניים דנו גם באפשרות של חידוש הלחימה ב.

לפי הדיווח ב-ynet, גורם ישראלי אמר כי סוגיית התקיפה באיראן עדיין בסימן שאלה. לדבריו, " צריך לקבל החלטה. הוא צריך להיות שלם עם עצמו ואם יחליט לחדש את הלחימה - סביר שיקראו לישראל להצטרף".

זמן קצר לאחר מכן, טראמפ החריף את האיום לטהרן בפוסט ברשת החברתית שבבעלותו Truth: "השעון מתקתק עבורם וכדאי להם להתחיל לזוז, מהר - או שלא יישאר מהם כלום".

במקביל, גורם ישראלי אמר הערב לכאן חדשות שאם טראמפ יאפשר את חידוש התקיפות באיראן, אלו יהיו תקיפות משותפות לשני הצבאות. לדבריו, בישראל מעוניינים לתקוף מטרות של תשתיות אנרגיה לאומיות איראניות.

קודם לכן, סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי למרות הפסגה בין טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג והקריאות לפתוח מחדש את נתיב השיט, לא הושגה פריצת דרך בנושא. 

באיראן הבהירו כי חזרת התנועה במצר תלויה בסיום המלחמה עם ארצות הברית וישראל - ובוושינגטון חוששים מהמשך זינוק במחירי האנרגיה, בייחוד טרם בחירות האמצע המתקרבות.

על פי הדיווח, בטהרן הבהירו שמעבר חופשי במצר יתחדש רק לאחר סיום הלחימה, אך במקביל מאותתים כי איראן מתכוונת להמשיך להחזיק במידה מסוימת של שליטה על נתיב השיט גם לאחר המלחמה. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר כי איראן תפעיל מנגנוני פיקוח ושליטה "יעילים ומקצועיים" במצר במסגרת החוק הבינלאומי.

בתור פרסי, אני אומר לכם כשאיראן גוררת רגליים בבאזאר זה אומר שאין לה כסף לשלם והיא מנסה לעבוד עליכם הסיפורים של פזשכיאן על מנגנוני פיקוח יעילים זה הבלוף הכי ישן בספר המשל על הגשר והצ'ק יושב עליהם בול 'העט' זה מטוסי הקרב שלנו ושל האמריקאים על תשתיות האנרגיה שלהם רק זה יוריד אותם על הברכיים
ארז
הלו חמינאי פזשכיאן מה אתה עושה לי שמה גרירת רגליים בשיחות, אה? חושב אנחנו פראיירים? טראמפ אמר לך השעון מתקתק ואצל טראמפ זה לא שעון של קסיו זה שעון של קוקו! אם חיל האוויר שלנו וארה"ב עולים עליכם לא יישאר מכם אפילו מטר של שטיח פרסי הממשלה, אל תהיו חלשים, תורידו להם את השאלטר על הבנזין עכשיו
בכר
לב מלכים ורוזנים ביד ה' תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם ושולח לנו מנהיגים שיעמדו יחד איתנו מול הרשעה האיראנית הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל בואו נתפלל כולנו להצלחת חיילינו הגיבורים ולתבוסת אויבינו
דן
סליחה?! חצי שעה שיחה בטלפון ועדיין אין להבות בטהרן?! ביבי, טראמפ, מה זה פה, שירות לקוחות של בזק?! השעון מתקתק, כדאי לכם לזוז מהר... נו, אז תזיז אותם מה אתה כותב פוסטים ב-Truth?! איראן תפני את המצר ותחזירי את האורניום לפני שאני מתעצבנת וסוגרת לך את השאלטר של האנרגיה באופן אישי! תתקדמו, תתקדמו!
קרו
איראן משחקת באש בסוף תשלם מחירים שגם עוד 500 שנה יזכרו אותם ....
שינדלר

