כיכר השבת
כיוון לדגל האמירויות

איבדו את זה לגמרי | איראן מציגה: אימוני קלצ'ניקוב וירי בשידור חי - כך זה נראה

טלוויזיית המדינה באיראן שידרה בשבת מספר תוכניות שבהן הופיעו מגישים כשהם נושאים רובי סער ודנים בגלוי באפשרות של הצטרפות למלחמה במידת הצורך | בחלק מהמקרים, אף בוצע ירי חי - בתוככי האולפן (בעולם)

טלוויזיית המדינה ב שידרה בשבת מספר תוכניות שבהן הופיעו מגישים כשהם נושאים רובי סער ודנים בגלוי באפשרות של הצטרפות למלחמה במידת הצורך.

השידורים הללו מגיעים על רקע מה שנראה כהסלמה במסרים הצבאיים המועברים לציבור באמצעות כלי התקשורת הממלכתיים של המשטר האיסלאמי.

​באחת התוכניות החיות ששודרו בשבת, הופיע קצין של משמרות המהפכה האיסלאמית והדגים באולפן את אופן השימוש ברובה סער. מיד לאחר ההסבר, לקח המגיש את הנשק וירה באופן מכוון לעבר דגל של איחוד האמירויות הערביות שהוצב בתוך האולפן.

​אירוע זה מצטרף לתקרית חריגה נוספת שהתרחשה אמש, כאשר מגיש באולפן אחר של הטלוויזיה הממלכתית שלף רובה סער במהלך שידור חי וירה לעבר גג המבנה. התקריות הרצופות הללו מעוררות תגובות רבות בקרב הציבור באיראן.

​אזרחים איראנים רבים הגדירו את התנהלות כלי התקשורת בימים האחרונים כסימנים ברורים למערכת גיוס כוללת לקראת מלחמה. לדבריהם, השידורים החריגים והשימוש בנשק חם מול המצלמות מהווים חלק ממלחמה פסיכולוגית שמנהל המשטר, אשר עלולה להוביל לטבח אכזרי של איראנים.

איראןירישידור חי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר