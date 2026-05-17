טלוויזיית המדינה באיראן שידרה בשבת מספר תוכניות שבהן הופיעו מגישים כשהם נושאים רובי סער ודנים בגלוי באפשרות של הצטרפות למלחמה במידת הצורך.

השידורים הללו מגיעים על רקע מה שנראה כהסלמה במסרים הצבאיים המועברים לציבור באמצעות כלי התקשורת הממלכתיים של המשטר האיסלאמי.

​באחת התוכניות החיות ששודרו בשבת, הופיע קצין של משמרות המהפכה האיסלאמית והדגים באולפן את אופן השימוש ברובה סער. מיד לאחר ההסבר, לקח המגיש את הנשק וירה באופן מכוון לעבר דגל של איחוד האמירויות הערביות שהוצב בתוך האולפן.

​אירוע זה מצטרף לתקרית חריגה נוספת שהתרחשה אמש, כאשר מגיש באולפן אחר של הטלוויזיה הממלכתית שלף רובה סער במהלך שידור חי וירה לעבר גג המבנה. התקריות הרצופות הללו מעוררות תגובות רבות בקרב הציבור באיראן.

​אזרחים איראנים רבים הגדירו את התנהלות כלי התקשורת בימים האחרונים כסימנים ברורים למערכת גיוס כוללת לקראת מלחמה. לדבריהם, השידורים החריגים והשימוש בנשק חם מול המצלמות מהווים חלק ממלחמה פסיכולוגית שמנהל המשטר, אשר עלולה להוביל לטבח אכזרי של איראנים.