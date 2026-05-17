"אין חיסון": מצב חירום בינלאומי הוכרז בעקבות התפרצות קטלנית

ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות האבולה במרכז אפריקה כמצב חירום בריאותי בינלאומי, לאחר עשרות מקרי מוות חשודים שדווחו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה השכנה.

לפי הנתונים שפורסמו, עד סוף השבוע דווחו בקונגו 80 מקרי מוות חשודים, שמונה מקרים מאומתים במעבדה ו־246 מקרים חשודים נוספים בשלושה אזורים לפחות. במקביל דווח באוגנדה על שני מקרי אבולה מאומתים, בהם אדם אחד שמת לאחר שחזר מקונגו.

בארגון הבריאות העולמי ציינו כי ההתפרצות נגרמת מזן בונדיבוגיו של הנגיף, שלגביו אין כיום חיסונים או טיפולים מאושרים, בניגוד לזן זאיר שגרם להתפרצות הקטלנית בקונגו בין השנים 2018–2020.

הארגון הזהיר כי מספר הנדבקים בפועל עלול להיות גבוה יותר מהידוע כעת, וקרא למדינות להגביר בדיקות ומעקב בגבולות. עם זאת, לא הומלץ בשלב זה על סגירת גבולות או הגבלות נסיעה.

אבולה היא מחלה מדבקת וקשה המתפשטת באמצעות נוזלי גוף, ועלולה לגרום לחום גבוה, הקאות, שלשולים ודימומים פנימיים.