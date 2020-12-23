מגפת האבולה שהתפרצה באפריקה אך מתפשטת בקצב מעורר דאגה גם לרחבי העולם המערבי מצליחה להדיר שינה מעיניהם של רבים בעולם. כעת, רובוט אמריקני משוכלל ינסה למגר את הוירוס הקטלני על ידי שימוש בקרינה אולטרה סגולה. צפו (בריאות)
בנמל התעופה בן גוריון התקיים תרגיל במטרה להיערך להתפשטות נגיף האבולה בעולם • ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להגביר את ההיערכות בכל דרכי הכניסה לישראל: מהאוויר, מהים ומהיבשה, ולנקוט בצעדי מנע לרבות בדיקות חום לנוסעים המגיעים מאזורים שבהם יש חשש להתפרצות הנגיף • תמונות (בריאות)
מהי מחלת האבולה, מתי היא מדבקת בבני אדם ומתי לא, כיצד יש לנהוג במדינות בהן משתוללת אבולה ומהם הסימנים של הידבקות במחלת האבולה. כל מה שאתם צריכים לדעת על מחלת האבולה במקום אחד. וגם: הנחיות משרד הבריאות בעקובת התפרצות המחלה
גשמים ירדו באזורים שונים בארץ בערב החג, תושבים בצפון דיווחו על נזק שנגרם לסוכות. בעקבות סופות ברקים, פרצו שריפות במספר מקומות אך הסתיימו ללא נפגעים • וגם: לוחמי דאעש מגבירים את אחיזתם בסוריה, אמריקה מרחיבה את המאבק באבולה וצפת מאבדת את העיר התאומה • סיכום חדשות החג (חדשות)
זה מה שקרה במהלך יום הכיפורים: אנשי ארגון הטרור דאעש הוציאו להורג חטוף נוסף - פעיל סיוע בריטי בשם אלן הנינג. במקביל, גם קנדה מצטרפת למלחמה בארגון • עימותים אלימים בין תומכי הממשל ופרו דמוקרטים בהונג קונג • בארצות הברית חוששים מהידבקות במחלת האבולה, מבנה בטקסס פונה מיושביו (חדשות)
בבית-החולים שערי צדק מאושפזת תיירת ניגרית בשנות העשרים לחייה, בחשד שנדבקה בנגיף האבולה. הצעירה, שעבדה בשירותי הבריאות בניגריה, לוקה במחלת חום. משרד הבריאות: נוקטים בכל אמצעי הזהירות, למרות שהסבירות שנדבקה בחיידק - נמוכה (בריאות)