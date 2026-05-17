כיכר השבת
גילו תושייה

מפחיד: הנהג איבד הכרה, 5 תלמידים מנעו התרסקות בשנייה האחרונה

נסיעה שגרתית של אוטובוס תלמידים עמוס הפכה בשבריר שנייה לסיוט מורט עצבים, כאשר הנהג שהחזיק בהגה איבד את הכרתו לחלוטין. בעוד הרכב הכבד ממשיך לדהור ללא שליטה ואיים להתרסק, חמישה נערים שהבחינו במתרחש סירבו להיכנע לפאניקה וזינקו קדימה (חדשות)

רגעי האימה באוטובוס (צילום: מתוך מצלמת אבטחה / Hancock County School District)

האירוע המבהיל התרחש במיסיסיפי שבארה"ב, במהלך נסיעה שגרתית של עשרות תלמידי חטיבת ביניים בחזרה לביתם. לפתע, ללא כל התרעה מוקדמת, ראשו של הנהג נשמט והוא צנח על ההגה כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין. האוטובוס המהיר החל לסטות במהירות מהנתיב, והסכנה לחייהם של הנוסעים הפכה למיידית ומוחשית.

במקום לקפוא מפחד, חמישה תלמידים אמיצים גילו תושיה עילאית המנוגדת לגילם הצעיר. הם רצו במהירות לעבר קדמת האוטובוס, ותוך שיתוף פעולה מדהים הצליחו להזיז את רגלו של הנהג מדוושת הגז, לאחוז בהגה בדיוק ברגע האחרון, וללחוץ על בלם החירום עד לעצירתו המלאה של כלי הרכב הכבד בצד הדרך. הודות לפעולה המהירה והנחושה שלהם, האירוע המצמרר, שהיה עלול להסתיים באסון כבד, נגמר בנס גלוי ללא נפגעים כלל.

תאונהאוטובוס תלמידים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

