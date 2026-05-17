מפחיד: הנהג איבד הכרה, 5 תלמידים מנעו התרסקות בשנייה האחרונה

האירוע המבהיל התרחש במיסיסיפי שבארה"ב, במהלך נסיעה שגרתית של עשרות תלמידי חטיבת ביניים בחזרה לביתם. לפתע, ללא כל התרעה מוקדמת, ראשו של הנהג נשמט והוא צנח על ההגה כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין. האוטובוס המהיר החל לסטות במהירות מהנתיב, והסכנה לחייהם של הנוסעים הפכה למיידית ומוחשית.
במקום לקפוא מפחד, חמישה תלמידים אמיצים גילו תושיה עילאית המנוגדת לגילם הצעיר. הם רצו במהירות לעבר קדמת האוטובוס, ותוך שיתוף פעולה מדהים הצליחו להזיז את רגלו של הנהג מדוושת הגז, לאחוז בהגה בדיוק ברגע האחרון, וללחוץ על בלם החירום עד לעצירתו המלאה של כלי הרכב הכבד בצד הדרך. הודות לפעולה המהירה והנחושה שלהם, האירוע המצמרר, שהיה עלול להסתיים באסון כבד, נגמר בנס גלוי ללא נפגעים כלל.
0 תגובות