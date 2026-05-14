לאחר בקשת רה"מ

דרמה בבג"ץ: הותר לפרסום המסמך הסודי של היועמ"שית נגד האלוף גופמן

בעקבות בקשת נתניהו, הוסר החיסיון שהוגש לבית המשפט סביב מינוי ראש המוסד הבא. המסמך חושף התנהלות מאחורי הקלעים של רומן גופמן, שניסה לקדם את שחרורו של תא"ל ג' ולהסדיר את כניסתו לתפקיד לפני סיום ההליך המשפטי. בפרקליטות מבהירים כי לא מדובר בעבירה פלילית, אך מדגישים כי המידע הוסתר מהשופטים (משפט)

רומן גופמן (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, הגישה לבית המשפט העליון הודעה חסויה במסגרת הדיונים בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. המסמך, שהוגש במעמד צד אחד, נחשף היום (חמישי) לאחר בקשה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי ההודעה, התקבל מידע שלפיו גופמן, שכבר הוכרז כמועמד לתפקיד ראש המוסד, קיים קשר עם הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון ועם בכירים נוספים "כדי לתאם את כניסתו לתפקיד" עוד לפני הדיון המשפטי בעתירות.

בהמשך המסמך מתוארת פגישה שהתקיימה ב-15 באפריל 2026 בין גופמן לבין ראש אגף כוח האדם בצה"ל. לפי הנטען: "האלוף גופמן ביקש מראש אגף כוח האדם בצה"ל כי יסייע לו בקידום שחרורו של תא"ל ג'".

לפי ההודעה, במהלך אותה תקופה עלו מחלוקות סביב שחרורו של תא"ל ג' מצה"ל והמשך עבודתו במוסד. במסמך נטען כי ראש המוסד היוצא החליט על סיום תפקידו של הקצין, בעוד גורמים שונים ביקשו למנוע את שחרורו.

עוד נכתב כי ב-12 במאי הגיע גופמן לביקור באתר שבו שירת תא"ל ג'. לפי המסמך: "הבהיר גופמן כי המשך עבודתו של תא"ל ג' במוסד לא יוכל להימשך ללא סיום שירותו בצה"ל".

בייעוץ המשפטי לממשלה טענו כי מדובר במידע מהותי שלא הוצג בפני ועדת גרוניס ובפני בית המשפט במהלך הדיונים בעתירות. כך נכתב: "יודגש, כי למשרה מס' 4 ישנה חשיבות גדולה כלפי תא"ל ג', וכל עניינו של קשר עדכון זה הוא במידע שלא היה בפני ועדת גרוניס ובפני בית המשפט הנכבד במהלך הדיון".

לצד זאת, במסמך לא נטען כי בוצעה עבירה פלילית ולא נכתב כי נפתחה חקירה נגד גופמן. ההודעה מתמקדת בטענות הנוגעות להתנהלות סביב הליך המינוי ולמידע שלדעת היועמ"שית היה מקום להביא בפני השופטים.

בסיום ההודעה צוין כי לאחר הגשת העתירות עדכן גופמן כי בכוונתו להגיש הודעת התפטרות מצה"ל. לפי המסמך: "האלוף גופמן בכוונה להגיש הודעת התפטרות מצה"ל".

החשיפה מגיעה לאחר שבקשת להסרת החיסיון התקבלה, ובכך הותר לפרסום המסמך שהוגש עד כה באופן חסוי בלבד לבית המשפט העליון.

