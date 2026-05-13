בהצהרה משותפת: ההכרזה של נתניהו והשרים על מערכת החינוך

בהובלת ראש הממשלה נתניהו ושרי החינוך והאוצר, יואב קיש ובצלאל סמוטריץ׳, ולאחר עבודת מטה אינטנסיבית של משרדי החינוך והאוצר בשבועות האחרונים, גובש מתווה לאומי רחב היקף להפעלת מסגרות ותכניות חינוכיות במהלך חודשי הקיץ לתלמידי ישראל מגני הילדים ועד כיתות ט’. הערב (רביעי) הכריזו עליו ראש הממשלה והשרים.

במסגרת המתווה, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי של כ-600 מיליון ₪, אשר יצטרף לתקציב הקיים של תכניות הקיץ בגני הילדים ובכיתות א'-ג', כך שהיקף ההשקעה הכולל בתכניות הקיץ יעמוד על כ-1.1 מיליארד ₪. מטרת התכנית היא לסייע לתלמידים בהשלמת פערים לימודיים שנוצרו בעקבות התקופה הביטחונית הממושכת, לצד מתן מענה למשפחות ולצורכי המשק. על פי התכנית, יופעלו מסגרות ותכניות מותאמות לשכבות הגיל השונות באופן הבא: ילדי הגנים עד כיתות א'-ג' - תורחב ותועמק תכנית "גנים ובתי הספר של החופש הגדול", שתפעל בין התאריכים 1.7.2026–31.7.2026. כיתות ד'-ו' - במהלך חודש יולי תופעל תכנית "קיץ פלוס", במסגרתה יתקיימו תגבורים לימודיים בקבוצות קטנות בדגש על שפה, מתמטיקה ואנגלית, תוך חיזוק מיומנויות למידה וכשירות בינה מלאכותית. כיתות ז'-ט' - תופעל בין התאריכים 21.6.2026–30.6.2026 "מכינת קיץ" שתתמקד בקידום כשירות בבינה מלאכותית, מתמטיקה, מדעים ואנגלית, ותשלב פעילות חווייתית, ימי בוטקמפ ופעילויות STEM. "בפגישות העבודה בין השרים ובין משרדי האוצר והחינוך, גובש המתווה מתוך תפיסה משותפת של הרחבת המענים החינוכיים במהלך הקיץ, לצד הרחבת מהלך ישראל ריאלית לקידום מקצועות ה-STEM והבינה המלאכותית במערכת החינוך", נמשר ממשרד ראש הממשלה. "התכנית תשלב היבטים פדגוגיים, רגשיים וחברתיים, תוך שמירה על רצף חינוכי ומתן מענים מותאמים לכלל האוכלוסיות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים ב’צ׳אט GPT’, יהיו הכי טובים ב’קלוד’ ובהרבה תחומים אחרים, ועוד לפני הבגרויות. כמובן שאנחנו נסייע גם לכל התלמידים להשלים פערי לימוד שנצברו במהלך המלחמה. כי העתיד שלנו זה קודם כל הילדים שלנו״.

שר החינוך יואב קיש: ״אחרי שנה מאתגרת במיוחד עבור תלמידי ישראל וההורים, גאה להוביל מהלך חסר תקדים של יותר ממיליארד שקלים לחיזוק מערכת החינוך גם בחופשת הקיץ, שיכלול מיקוד בצמצום פערים, במענים רגשיים ובתכניות חדשניות בבינה מלאכותית. זו אמירה לאומית משמעותית על המחויבות שלנו לילדי ישראל״.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "כשר האוצר עמדתי יחד עם חברי שר החינוך כי התכנית תתמקד בהזנקת היכולות הלימודיות והטמעת מערכות בינה מלאכותית. התכנית תאפשר להורים לצאת לעבודה אחרי שנה מורכבת, ובמקביל תתמקד בקידום יכולות לימודיות במקצועיות הליבה. עמדתי על נקודה חשובה שהיא משימה חינוכית לאומית בעיני – הטמעת מערכות בינה מלאכותית בכיתות הגבוהות תחילה. ננצל את התכנית להטמעת פיילוט ללימודים מבוססי בינה מלאכותית".