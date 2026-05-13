כיכר השבת
חדשות טובות פלוס

טריליוני דולרים לא טועים: ענקיות הטכנולוגיה מכפילות את ההימור על המוח הישראלי

בזמן שהכותרות העולמיות מתרכזות בעימותים, המספרים מאחורי הקלעים חושפים מציאות מדהימה: הכסף הגדול באמת של כדור הארץ מהמר על ישראל בביטחון מלא | מאנבידיה ועד אפל, עשר מתוך אחת-עשרה החברות בעלות השווי הגובה ביותר בעולם לא רק נוכחות כאן – הן הופכות את ישראל למרכז העצבים הטכנולוגי והאסטרטגי שלהן (חדשות בעולם)

1תגובות
מאסק - מנכל אנבידיה (צילום: שאטרסטוק פלאש 90)

במבט חטוף על רשימת אחת-עשרה החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בעולם. מועדון ה"טריליון דולר" – ניתן למצוא שמות כמו אנבידיה, , , מיקרוסופט ו.

אך הנתון המרתק באמת הוא ש-10 מתוך 11 החברות המובילות הללו. מקיימות נוכחות עמוקה, פעילה וצומחת בישראל, וחלקן אף מכפילות את הימורן על השוק המקומי בשנים האחרונות.

החברה היקרה ביותר בעולם כיום, אנבידיה, המוערכת בשווי של כ-5.23 טריליון דולר, מפעילה בישראל חמישה אתרי מו"פ מרכזיים. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, הצהיר במרץ 2026 על "מחויבות של 100%" לישראל, כשהוא מתאר אותה כמרכז חיוני לפיתוח AI וכ"בית שני" עבור החברה.

אנבידיה אף הודיעה על הקמת קמפוס חדש ומתכננת להעסיק כ-10,000 עובדים בישראל.

אפל מפעילה בישראל את מרכז הפיתוח (R&D) השני בגודלו בעולם מחוץ לארה"ב, עם כ-2,000 מהנדסים הפרוסים בהרצליה, חיפה וירושלים. כדי לתמוך בצמיחה, החברה מקימה מגדל משרדים בן 32 קומות בהרצליה פיתוח.

גם מיקרוסופט מחזיקה בישראל היסטוריה ארוכה; מרכז הפיתוח המקומי שלה, שהוקם ב-1991, היה הראשון של החברה מחוץ לארה"ב, וכיום הוא מעסיק אלפי עובדים המתמקדים בטכנולוגיות ענן, סייבר ובינה מלאכותית.

ישראל - מגנט לענקיות הטכנולוגיה (צילום: ד"ש)

מפת הכוח הגלובלית בישראל

גוגל מפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בתל אביב ובחיפה, עם כ-2,000 עובדים.

סמסונג מחזיקה בכמחצית משוק הסמארטפונים הישראלי, ובאמצעות זרוע ההשקעות Samsung Next השקיעה במשך קרוב לעשור בסטארט-אפים מקומיים.

TSMC, ענקית השבבים מטייוואן, נחשבת לשותפה אסטרטגית מרכזית של האקוסיסטם הישראלי ומעניקה לחברות מקומיות גישה לטכנולוגיות הייצור המתקדמות בעולם.

גם טסלה ממשיכה להעמיק את פעילותה בישראל עם הרחבת רשת המכירות והשירות ברחבי הארץ, כולל כניסה לירושלים, בעוד מטא מפעילה מרכזי מו"פ משמעותיים בתל אביב ובהרצליה, שבהם מועסקים קרוב ל-900 עובדים.

הניתוח הכלכלי מציע תובנה מעניינת: החברות שנמצאות ב"צד של ישראל" נהנות משגשוג חסר תקדים. לעומת זאת, מדינות המוגדרות כיריבות או עוינות, כמו איראן, תימן ולבנון, חוות כאוס וחוסר יציבות. נראה כי ענקיות הטכנולוגיה מזהות בישראל לא רק מקור לחדשנות, אלא מרכיב חיוני בהצלחה הגלובלית שלהן.

בצלאל סמוטריץ'גוגלכלכלהאפלמיקרוסופטאמזוןאנבידיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ישראל היא המנוע של העולם המערבי ביחס עם אמריקה... אירופה הולכת להיות מדינה איסלאמית
אביחי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר