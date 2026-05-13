במבט חטוף על רשימת אחת-עשרה החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בעולם. מועדון ה"טריליון דולר" – ניתן למצוא שמות כמו אנבידיה, גוגל, אפל, מיקרוסופט ואמזון.
אך הנתון המרתק באמת הוא ש-10 מתוך 11 החברות המובילות הללו. מקיימות נוכחות עמוקה, פעילה וצומחת בישראל, וחלקן אף מכפילות את הימורן על השוק המקומי בשנים האחרונות.
החברה היקרה ביותר בעולם כיום, אנבידיה, המוערכת בשווי של כ-5.23 טריליון דולר, מפעילה בישראל חמישה אתרי מו"פ מרכזיים. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, הצהיר במרץ 2026 על "מחויבות של 100%" לישראל, כשהוא מתאר אותה כמרכז חיוני לפיתוח AI וכ"בית שני" עבור החברה.
אנבידיה אף הודיעה על הקמת קמפוס חדש ומתכננת להעסיק כ-10,000 עובדים בישראל.
אפל מפעילה בישראל את מרכז הפיתוח (R&D) השני בגודלו בעולם מחוץ לארה"ב, עם כ-2,000 מהנדסים הפרוסים בהרצליה, חיפה וירושלים. כדי לתמוך בצמיחה, החברה מקימה מגדל משרדים בן 32 קומות בהרצליה פיתוח.
גם מיקרוסופט מחזיקה בישראל היסטוריה ארוכה; מרכז הפיתוח המקומי שלה, שהוקם ב-1991, היה הראשון של החברה מחוץ לארה"ב, וכיום הוא מעסיק אלפי עובדים המתמקדים בטכנולוגיות ענן, סייבר ובינה מלאכותית.
מפת הכוח הגלובלית בישראל
גוגל מפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בתל אביב ובחיפה, עם כ-2,000 עובדים.
סמסונג מחזיקה בכמחצית משוק הסמארטפונים הישראלי, ובאמצעות זרוע ההשקעות Samsung Next השקיעה במשך קרוב לעשור בסטארט-אפים מקומיים.
TSMC, ענקית השבבים מטייוואן, נחשבת לשותפה אסטרטגית מרכזית של האקוסיסטם הישראלי ומעניקה לחברות מקומיות גישה לטכנולוגיות הייצור המתקדמות בעולם.
גם טסלה ממשיכה להעמיק את פעילותה בישראל עם הרחבת רשת המכירות והשירות ברחבי הארץ, כולל כניסה לירושלים, בעוד מטא מפעילה מרכזי מו"פ משמעותיים בתל אביב ובהרצליה, שבהם מועסקים קרוב ל-900 עובדים.
הניתוח הכלכלי מציע תובנה מעניינת: החברות שנמצאות ב"צד של ישראל" נהנות משגשוג חסר תקדים. לעומת זאת, מדינות המוגדרות כיריבות או עוינות, כמו איראן, תימן ולבנון, חוות כאוס וחוסר יציבות. נראה כי ענקיות הטכנולוגיה מזהות בישראל לא רק מקור לחדשנות, אלא מרכיב חיוני בהצלחה הגלובלית שלהן.
0 תגובות