מאסק - מנכל אנבידיה ( צילום: שאטרסטוק פלאש 90 )

במבט חטוף על רשימת אחת-עשרה החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בעולם. מועדון ה"טריליון דולר" – ניתן למצוא שמות כמו אנבידיה, גוגל, אפל, מיקרוסופט ואמזון.

ישראל - מגנט לענקיות הטכנולוגיה ( צילום: ד"ש )

מפת הכוח הגלובלית בישראל

גוגל מפעילה מרכזי מחקר ופיתוח בתל אביב ובחיפה, עם כ-2,000 עובדים.

סמסונג מחזיקה בכמחצית משוק הסמארטפונים הישראלי, ובאמצעות זרוע ההשקעות Samsung Next השקיעה במשך קרוב לעשור בסטארט-אפים מקומיים.

TSMC, ענקית השבבים מטייוואן, נחשבת לשותפה אסטרטגית מרכזית של האקוסיסטם הישראלי ומעניקה לחברות מקומיות גישה לטכנולוגיות הייצור המתקדמות בעולם.

גם טסלה ממשיכה להעמיק את פעילותה בישראל עם הרחבת רשת המכירות והשירות ברחבי הארץ, כולל כניסה לירושלים, בעוד מטא מפעילה מרכזי מו"פ משמעותיים בתל אביב ובהרצליה, שבהם מועסקים קרוב ל-900 עובדים.

הניתוח הכלכלי מציע תובנה מעניינת: החברות שנמצאות ב"צד של ישראל" נהנות משגשוג חסר תקדים. לעומת זאת, מדינות המוגדרות כיריבות או עוינות, כמו איראן, תימן ולבנון, חוות כאוס וחוסר יציבות. נראה כי ענקיות הטכנולוגיה מזהות בישראל לא רק מקור לחדשנות, אלא מרכיב חיוני בהצלחה הגלובלית שלהן.