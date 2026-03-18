"עומדים מאחוריכם": מנכ"ל החברה הגדולה בעולם במסר מרגש לישראל

במהלך כנס אנבידיה האחרון שהתקיים בסן חוזה, הביע ג'נסן הואנג, מנכ"ל החברה דאגה לישראל ברקע המצב הבטחוני.

"יש לנו אלפי משפחות בישראל. אני מאוד דואג לכולכם. תשמרו על עצמכם," אמר הואונג, מנכ"ל חברת הענק שנחשבת לבעלת שווי השוק הגדול בעולם. הוא הוסיף כי "אנחנו עומדים מאחוריכם, אנחנו תומכים בכם. כולם, אני מצפה לראות אתכם."

במהלך הכנס הדגיש המנכ"ל כי אנבידיה מחויבת להמשך פעילות ארוכת טווח בישראל, על רקע המתיחות הגיאופוליטית הגוברת. לדבריו, החברה מעסיקה כ־6,000 עובדים במדינה וקיימת דאגה לשלומם, אך הפעילות העסקית נמשכת באופן יציב.

“אני מחויב ב־100% לישראל, ואנחנו נהיה שם עוד זמן רב מאוד”, אמר הואנג. בהמשך הבהיר כי אנבידיה תמשיך להישען על הבסיס התעשייתי החזק של ישראל, והביע ביטחון מלא בכך שהעולם ימשיך להיות תלוי בטייוואן עוד זמן רב מאוד.

תומך באומץ בישראל

הואונג נחשב לתומך ישראל ללא עוררין. בעבר אף התייחס לשובו של אבינתן אור, עובד החברה מהשבי, והפיץ מייל לכלל עובדי החברה: "אני נרגש עמוקות ואסיר תודה לבשר שלפני רגעים ספורים, עמיתנו אבינתן אור שוחרר לידי הצלב האדום בעזה. הצער לא מכיר גבולות, אמונות או פילוגים. אנו מתאבלים יחד ומקווים יחד. אבינתן - ברוך שובך הביתה."

הואונג שיבח באותו מייל את אימו של אבינתן, דיצה, על כוחה, אומצה והתקווה הבלתי מעורערת שלה שהיוו השראה לכולם. הוא ציין כי עובדי אנבידיה בישראל "עמדו לצידה במשמרת, מאוחדים בנחישות שאבינתן ישוב הביתה בשלום."