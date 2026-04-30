כיכר השבת
גינתה את המעצרים

התהפכה עלינו | ראש הממשלה מלוני זועמת על ישראל: "שחררו מיד את כל האיטלקים"

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני זועמת על ישראל בעקבות עצירת המשט ומעצר האזרחים האיטלקים על הסיפון

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני זועמת על ישראל בעקבות עצירת המשט הלילה על ידי הקומנדו של צה"ל.

בהודעתה מסרה מלוני כי היא דורשת מישראל לשחרר אזרחים איטלקים שנעצרו על כלי שיט במים בינלאומיים.

​ממשלת איטליה דורשת מממשלת ישראל לשחרר באופן מיידי אזרחים איטלקים שנעצרו במהלך תפיסת כלי שיט של משט הסומוד העולמי. ראש הממשלה, ג'ורג'ה מלוני, קיימה ביום חמישי בבוקר התייעצות דחופה בנושא בהשתתפות סגן ראש הממשלה ושר החוץ אנטוניו טג'אני, שר ההגנה גואידו קרוסטו ומזכיר הקבינט אלפרדו מנטובאנו.

​בהצהרה רשמית שיצאה מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ממשלת איטליה מגנה את תפיסת כלי השיט של משט הסומוד העולמי, שאירעה אמש במים בינלאומיים מול חופי יוון, וקוראת לממשלת ישראל לשחרר באופן מיידי את כל האיטלקים העצורים באופן בלתי חוקי, לכבד באופן מלא את החוק הבינלאומי ולהבטיח את שלומם הפיזי של הנוסעים".

כזכור, ​התקרית התרחשה בערב יום רביעי, כאשר כוחות צה"ל עצרו את כלי השיט שהיו בדרכם לפרובוקציה חדשה באזור.

בעקבות האירועים הבהירו ברומא כי המדינה תמשיך לפעול בזירה ההומניטרית. בהודעת הממשלה נכתב כי "הממשלה חוזרת על מחויבותה להמשיך ולספק סיוע הומניטרי לעזה במסגרת שיתוף הפעולה שלנו ובהתאם לחוק הבינלאומי".

איטליההמשט לעזהג'ורג'יה מלוני

