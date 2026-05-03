נראה שבאוקראינה מחפשים פתרונות יצירתיים למילוי השורות בשדה הקרב. יורי הודימנקו, ראש המועצה למאבק בשחיתות במשרד ההגנה האוקראיני, הציע בראיון סוער לרדיו NV לשלוח קציני גיוס לפשיטות ממוקדות בחדרי הכושר ברחבי המדינה.

הודימנקו לא היסס להביע את תסכולו מהמצב בערים הגדולות: "לעזאזל, נמאס לי לראות חדרי כושר מלאים לגמרי בבחורים המשובחים האלה", הצהיר, והוסיף כי יש צורך לטפל בתופעה באופן מערכתי. היוזמה מכוונת לגייס מתאמנים שנראים בכושר גופני מצוין אך טרם נקראו לשירות.

בשבועות האחרונים הופצו ברשתות החברתיות סרטונים מאוקראינה שבהם נראים, לכאורה, אנשי גיוס צבאיים הפועלים גם מחוץ למסגרות הרשמיות של לשכות הגיוס בין היתר במרחבים ציבוריים כמו רחובות, קניונים ולעיתים אף בסביבת מכוני כושר.

בחלק מהמקרים נראים אנשי ה־TCK כשהם בודקים מסמכים או משוחחים עם גברים בגיל גיוס, לעיתים תוך עיכובם לצורך בירור מעמיק יותר של מעמדם.

התיעודים הללו עוררו דיון ציבורי נרחב באוקראינה ומחוצה לה, בעיקר על רקע הלחץ הגובר לגיוס כוח אדם נוסף לצבא בזמן המלחמה. תומכי המהלך רואים בכך אכיפה נוקשה אך הכרחית של חוקי הגיוס, בעוד אחרים מבקרים את השיטה וטוענים כי חלק מהפעולות מצולמות באופן חלקי או מוצא מהקשרו, דבר שמעצים את המחלוקת סביב הנושא.