כיכר השבת
מתחת לבגדים

"שריון אנושי": כך ניסתה צעירה להבריח עשרות יצורים חיים על גופה

תנועותיה החריגות של נוסעת  בתור לטיסה בנמל התעופה עוררו את חשדם של המאבטחים, אך איש לא דמיין מה היא מסתירה באמת מתחת לבגדיה | המטען חשף שיטת הברחה נועזת שעלולה להוביל לעונש מאסר כבד (חדשות בעולם)

הצעיריה והשלל (צילום: רשתות חברתיות)

רשויות האכיפה בתאילנד עצרו השבוע צעירה בת 19 מטייוואן בנמל התעופה סוברנבהומי בבנגקוק, לאחר שניסתה להבריח מטען חי ויוצא דופן במיוחד. תנועותיה החריגות של הצעירה בזמן שהתכוננה לעלות לטיסה לטאיפיי עוררו את חשדם של המאבטחים, מה שהוביל לחיפוש על גופה

במהלך הבדיקה, נדהמו אנשי המכס לגלות כי הצעירה הצמידה לגופה 30 צבים מוגנים באמצעות סרטי הדבקה. הצבים, ממין "צב כוכב הודי", הוכנסו לתוך שקי בד קטנים שהודבקו מתחת לבגדיה כדי לחמוק מגילוי. מתוך 30 הצבים שנמצאו, 29 היו בחיים ואחד נמצא מת.

הצבים שהוברחו (צילום: רשתות חברתיות)

מדוע הצבים הללו כל כך יקרים?

הצבים שנתפסו מוגנים תחת אמנת CITES לסחר בחיות בר, ומוגדרים כמין פגיע על ידי איגוד השימור העולמי (IUCN). הביקוש הגבוה להם בשוק השחור כ"חיות מחמד אקזוטיות" מקפיץ את מחירם, והשווי הכולל של הצבים שנתפסו מוערך בכ-9,000 דולר.

כעת, הצעירה עומדת בפני אישומים חמורים של הברחת בעלי חיים והתחמקות מביקורת המכס, עבירות שעלולות לשלוח אותה ל-10 שנות מאסר. הרשויות בתאילנד, המשמשת כמוקד מרכזי למבריחי חיות בר, בודקות כעת האם הצעירה פעלה כחלק מרשת הברחה בינלאומית רחבה יותר. הצבים ששרדו הועברו לטיפול אצל מומחי שימור חיות בר וישמשו כראיות בהמשך המשפט.

תאילנדשדה תעופהפרשת ניצביםהברחת זוחליםבנקוקצבים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר