רשויות האכיפה בתאילנד עצרו השבוע צעירה בת 19 מטייוואן בנמל התעופה סוברנבהומי בבנגקוק, לאחר שניסתה להבריח מטען חי ויוצא דופן במיוחד. תנועותיה החריגות של הצעירה בזמן שהתכוננה לעלות לטיסה לטאיפיי עוררו את חשדם של המאבטחים, מה שהוביל לחיפוש על גופה
במהלך הבדיקה, נדהמו אנשי המכס לגלות כי הצעירה הצמידה לגופה 30 צבים מוגנים באמצעות סרטי הדבקה. הצבים, ממין "צב כוכב הודי", הוכנסו לתוך שקי בד קטנים שהודבקו מתחת לבגדיה כדי לחמוק מגילוי. מתוך 30 הצבים שנמצאו, 29 היו בחיים ואחד נמצא מת.
מדוע הצבים הללו כל כך יקרים?
הצבים שנתפסו מוגנים תחת אמנת CITES לסחר בחיות בר, ומוגדרים כמין פגיע על ידי איגוד השימור העולמי (IUCN). הביקוש הגבוה להם בשוק השחור כ"חיות מחמד אקזוטיות" מקפיץ את מחירם, והשווי הכולל של הצבים שנתפסו מוערך בכ-9,000 דולר.
כעת, הצעירה עומדת בפני אישומים חמורים של הברחת בעלי חיים והתחמקות מביקורת המכס, עבירות שעלולות לשלוח אותה ל-10 שנות מאסר. הרשויות בתאילנד, המשמשת כמוקד מרכזי למבריחי חיות בר, בודקות כעת האם הצעירה פעלה כחלק מרשת הברחה בינלאומית רחבה יותר. הצבים ששרדו הועברו לטיפול אצל מומחי שימור חיות בר וישמשו כראיות בהמשך המשפט.
0 תגובות