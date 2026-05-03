רשויות האכיפה בתאילנד עצרו השבוע צעירה בת 19 מטייוואן בנמל התעופה סוברנבהומי בבנגקוק, לאחר שניסתה להבריח מטען חי ויוצא דופן במיוחד. תנועותיה החריגות של הצעירה בזמן שהתכוננה לעלות לטיסה לטאיפיי עוררו את חשדם של המאבטחים, מה שהוביל לחיפוש על גופה

במהלך הבדיקה, נדהמו אנשי המכס לגלות כי הצעירה הצמידה לגופה 30 צבים מוגנים באמצעות סרטי הדבקה. הצבים, ממין "צב כוכב הודי", הוכנסו לתוך שקי בד קטנים שהודבקו מתחת לבגדיה כדי לחמוק מגילוי. מתוך 30 הצבים שנמצאו, 29 היו בחיים ואחד נמצא מת.

