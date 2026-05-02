כיכר השבת
במהלך פשיטה משטרתית

אירוע חריג: עשרות ילדים ישראלים נמצאו בגן לא חוקי בתאילנד - המנוהל בידי איראניים

כלי תקשורת בתאילנד דיווחו היום כי בפשיטה של כוחות הביטחון באי קופנגן, אותרו עשרות ילדים, בהם 89 ישראלים, בגן שהופעל באופן לא-חוקי על-ידי איראנים ותאילנדים | במקום אותרו עשרות ילדים בגילי שנתיים עד 12 - פי חמישה מהמספר המותר ברישיון (בעולם)

2תגובות
חוף ים באי קופנגן בתאילנד (צילום: shutterstock)

חריג: כלי תקשורת בתאילנד דיווחו כי בפשיטה משטרתית באי קופנגן התגלו עשרות ילדים ישראלים בגן שפעל ללא רישוי תקף. בגן בשם "ארקי" נמצאו 89 ילדים ישראלים בגילים שנתיים עד 12, אף שלפי הרישיון המקום רשאי היה להפעיל מסגרת ל-18 ילדים בלבד בגילי שנתיים עד חמש, כך לפי הדיווח היום (שבת) ב"בנגקוק פוסט".

לפי הדיווח, במהלך הפשיטה נעצרו שלושה חשודים: זוג איראנים בני 45, איידין קישיפור ונדין קישיפור, וכן פראתומתיפ יואין, אזרחית תאילנדית בת 61. השלושה חשודים בהפעלת מוסד חינוכי ללא היתר, בהעסקת זרים ללא אישורי עבודה, באי דיווח על העסקת עובדים זרים וכן באי עמידה בתקנות להגנת הילד.

גם מספר מורים זרים נעצרו בחשד לעבודה ללא רישיון ואי-עמידה בתנאי ההעסקה המקומיים. כמו כן, לפי הרשויות, חלק מהנוכחים ניסו להימלט מהמקום במהלך הפשיטה. באתר של הגן נכתב כי הוא גובה 64 אלף באט עבור "סמסטר", אבל לא מפרט אם תוכנית הלימודים שלו מוכרת רשמית.

הפעילות בוצעה על ידי כוחות משטרה, הגירה וגורמים מקומיים, בעקבות תלונות שעלו ברשתות החברתיות בנוגע להפעלת מוסד בלתי חוקי על-ידי זרים. החקירה נמשכת, ורשויות המדינה בוחנות נקיטת צעדים נוספים נגד המעורבים בפרשה.

גן ילדיםתאילנדקופנגן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
סיפור מוזר
???
ערבים
כנראה ערבים...

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר