הלילה ביצעו יחידות העילית "אלפא" של ה-SBU מבצע מורכב ומדויק נגד תחנת השאיבה וההפצה (LPDS) של חברת "טרנסנפט" בעיר פרם. המתקן, המהווה צומת מפתח במערכת הצינורות הרוסית, עלה בלהבות כאשר על פי הדיווחים כמעט כל מאגרי הנפט באתר נשרפו בו-זמנית. תושבים ברדיוס של עד 30 קילומטרים דיווחו על "גשם נפט" מבהיל שהכתים מכוניות, בגדים ועור.

במקביל למתקפה בפרם, נפגעו יעדים אסטרטגיים נוספים במחוז אורנבורג, בהם בית הזיקוק "אורסק" אחד הגדולים ברוסיה ומפעל לבניית מכונות. לפי המודיעין האוקראיני, מדובר בחלק מתוכנית שיטתית לצמצום פוטנציאל הייצוא של רוסיה ופגיעה בבסיס הכלכלי המממן את המלחמה.

מתחת לאף של טראמפ: המכליות עוקפות את המצור בשיטה חדשה אריה רוזן | 14:05

הנשיא זלנסקי שיבח את הדיוק של ה-SBU והבהיר כי מדובר בתגובה מוצדקת לטרור הרוסי. עד כה, מסע הכטב"מים האוקראיני הצליח להשבית כ-40% מיכולת ייצוא הנפט של רוסיה, מה שיוצר מחסור במשאבים עבור הצבא הרוסי בחזית.