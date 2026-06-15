ארצות הברית ואיראן הגיעו הלילה (שני) למזכר הבנות רשמי שמטרתו להביא לסיומה המיידי של המלחמה שפרצה בסוף חודש פברואר האחרון.

שני הצדדים אמנם לא פרסמו את הנוסח המלא של ההסכם, אך פרטיו המרכזיים נחשפו באמצעות הצהרות המתווכים בפקיסטן והודעות רשמיות בוושינגטון ובטהרן. על פי הדיווחים, ההסכם הרשמי צפוי להיחתם ביום שישי הקרוב במפגש שייערך בשוויץ.

​מזכר ההבנות הנוכחי מוגדר על ידי מומחים פוליטיים כשלב ביניים שהוא מעבר להפסקת אש רגילה, אך עדיין רחוק מלהיות חוזה שלום מלא וסופי. ההסדר החדש הוביל לטלטלה מיידית בשווקים הפיננסיים העולמיים, כאשר מחירי הנפט הגולמי צנחו לרמתם הנמוכה ביותר מאז פרוץ מעשי האיבה.

הלילה, כתב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה. מזל טוב לכולם! אני מאשר בזאת באופן מלא את הפתיחה החינמית של מצר הורמוז, ובמקביל מאשר את ההסרה המיידית של המצור הימי של ארצות הברית. ספינות העולם, הפעילו את המנועים שלכם. תנו לנפט לזרום! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ"

להלן פרטי הסכם הכניעה עליו חתם הנשיא טראמפ.

חיזבאללה - בפנים

​הסעיף המרכזי במזכר ההבנות קובע השבתה מוחלטת וקבועה של כלל המערכות הצבאיות והלחימה בכל החזיתות הפעילות.

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, ששימש כמתווך המרכזי בין המדינות, אישר את הפרטים וכתב כי "שני הצדדים הכריזו על סיום מיידי וקבוע של הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון". סגן שר החוץ האיראני, קאזם גריבאבאדי, הצטרף לדברים ואמר כי "סיום קבוע ומיידי למלחמה הוכרז בכל החזיתות, כולל לבנון".

​הכללתה של זירת לבנון בהסכם היוותה דרישה קריטית של הממשל בטהרן, שכן היא כופה הפסקת אש גם על הלחימה בין ישראל לארגון חיזבאללה בדרום המדינה, נראה כי טראמפ נכנע לדרישה זו.

עם זאת, ממשלת ישראל לא הייתה חלק מהמשא ומתן הדיפלומטי ולא מסרה תגובה רשמית להסכם. גורמי מקצוע מזהירים כי המשך האחיזה הישראלית בשטחים בדרום לבנון עלול להוביל לחילופי אש שיסכנו את יציבות העסקה כולה. נותר להמתין ולראות כיצד יכפה טראמפ את הפסקת האש על פעולותיה של ישראל בלבנון.

עשרות מיליארדי דולרים לאיראן - כבר עכשיו

​בצד הכלכלי, כלי התקשורת הרשמיים באיראן מדווחים על הישגים משמעותיים עבור טהרן כחלק מההבנות הראשוניות.

סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה כי ההסכם מחייב את הפשרת מחצית מהנכסים הפיננסיים של איראן המוקפאים בחוץ לארץ, בשווי של 24 מיליארד דולרים, עוד לפני שיתחילו השיחות המפורטות על הסדר הקבע. בנוסף, נטען כי ארה"ב תידרש להציג תוכנית שיקום כלכלית לאיראן בהיקף של שלוש מאות מיליארדי דולרים.

הסרה מיידית של סנקציות נפט

​הדיווחים באיראן מצביעים גם על השעיה זמנית של הסנקציות הבינלאומיות המוטלות על יצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים מהמדינה.

וושינגטון הרשמית טרם אישרה את הפרטים הכלכליים הללו. במקביל, מדינות אירופה המובילות הבהירו כי הסרת הסנקציות מצדן תתבצע אך ורק אם איראן תבצע צעדים מעשיים וניתנים לפיקוח בנוגע לעצירת הפיתוח הצבאי שלה.

הורמוז - עכשיו או עוד חודש?

​חלק מהותי נוסף בהסכם נוגע לפתיחתו המחודשת של נתיב השייט האסטרטגי במצרי הורמוז, שנסגר על ידי איראן במהלך ימי הלחימה.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לכך ואמר כי "אני מאשר בזאת באופן מלא את פתיחתו ללא אגרה של מצר הורמוז, וכן מאשר במקביל את הסרת המצור הימי של ארצות הברית באופן מיידי. ספינות העולם, הפעילו את המנועים שלכם. תנו לנפט לזרום!".

אולם, בהמשך חזר בו טראמפ והבהיר כי פתיחת המצר נועדה בשלב הראשון לצורך פעולות של פינוי מוקשים ימיים מהאזור.

ההודעה האמריקאית על פתיחה חופשית ללא תשלום מסמנת נסיגה של איראן מדרישתה הקודמת לגבות אגרות מעבר מספינות מסחריות. מנגד, באיראן טוענים כי השליטה המעשית על הסדרי התנועה במצר שבו פועל כחמישית מחלוקת הנפט העולמית תישאר בידיהם.

הגרעין

​סוגיית הגרעין האיראני, שהיוותה את העילה המרכזית לפרוץ המלחמה, לא נפתרה במסגרת הנוכחית. ההסכם קובע לוח זמנים מוגדר של 60 ימים שיוקדשו לניהול שיחות טכניות ומורכבות בין המשלחות מיד לאחר טקס החתימה בשוויץ.

מומחים לענייני המזרח התיכון מביעים ספקנות רבה לגבי היכולת של הצדדים לגשר על הפערים העמוקים ולפתור את הנושאים המורכבים בתוך חודשיים בלבד.

​טראמפ הדגיש כי המטרה הסופית מבחינתו נותרה מניעת נשק גרעיני מאיראן, ואף איים בראיונות כי ארצות הברית תחדש את התקיפות הצבאיות במלוא העוצמה אם השיחות ייכשלו.

בראיון שקיים הלילה נשיא ארה"ב לתקשורת האמריקנית, הודה כי איראן תוכל בעתיד להעשיר אורניום על אדמתה לרמה נמוכה, בדיוק כמו בהסכם עליו חתם ברק אובמה ב-2015. מדובר בשינוי דרמטי מאוד מעמדתו הקודמת של הנשיא לפיה איראן לעולם לא תוכל להעשיר גרעין.

במילים אחרות, לא רק שאיראן לא התחייבה כעת לדבר בנושא הגרעין, היא כבר קיבלה מראש - עוד לפני המשא ומתן - את דרישתה העיקרית בנושא.

המשא ומתן העתידי צפוי לעמוד גם תחת פיקוח פוליטי הדוק בתוך ארצות הברית. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם הבהיר כי "על פי החוק שלנו, כל הסכם גרעיני עם איראן יישלח לקונגרס לבדיקה והצבעה. אני מצפה לבחון את התוצר הסופי".

הלילה, איים טראמפ בראיון לניו יורק טיימס לתקוף באיראן אם לא יושג הסכם גרעין תוך חודשיים.