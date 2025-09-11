רגעי הטרגדיה ( צילום מסך לפי סעיף 27א )

שומר בספארי נטרף למוות לאחר שיצא מרכבו בשטח הפתוח של מתחם הספארי הפופולרי Safari World במינבורי. התקרית התרחשה אתמול (רביעי) בשעה 11:00 לעיני המבקרים המזועזעים.

ג'ין ראנגקראסמי, המשמש כשומר בספארי בן 58, יצא מרכב הג'יפ שלו ועמד עם גבו לכיוון האריות. עדי ראייה דיווחו כי הוא עמד זמן קצר במקום לפני שהאריה הראשון ניגש אליו. עדי ראייה סיפרו כי האריה הראשון שהיה במרחק של כ-10 מטרים, התקרב באיטיות ותפס את שומר גן החיות מאחור, גרר אותו לקרקע ונשך אותו באיטיות. שלושה או ארבעה אריות נוספים תקפו ונשכו קשות את שומר גן החיות. התקיפה נמשכה ולאחר מכן הצטרפו שלושה עד ארבעה אריות נוספים. המבקרים צרחו, ועובדי הפארק ניסו להרחיק את החיות. לפי הדיווחים, עברו 15 דקות עד שעובדי הפארק הצליחו להתקרב לגופתו של המדריך. בזמן האירוע, תיירים רבים, תאילנדים וזרים כאחד, ביקרו בגן החיות. עוברי אורח ניסו לעזור על ידי צפירות וצעקות לעזרה, תוך שהם קוראים לאריות להתרחק מהשומר. עוברי אורח רבים, שלא ידעו כיצד לעזור, צפרו במכוניותיהם וצעקו לעזרה.

הנוכחים במקום סיפרו כי בתחילה היה נדמה שהאריה מנסה 'לחבק' אותו משום שהאריה מכיר את שומר גן החיות, שכן הוא גידל את האריה. כתוצאה מכך, איש לא נכנס לאזור וכך האריות תקפו אותו במשך כ-15 דקות.

בהנהלת הפארק ספדו לראנגקראסמי ומסרו כי הוא עבד בפארק במשך יותר מ-30 שנה, והיה אחראי על האכלת האריות. ההערכה היא ששישה עד שבעה אריות היו מעורבים בתקיפה.