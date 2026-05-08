כיכר השבת
"בלי AI בכל מקום" | מיקרוסופט משנה כיוון ומתחילה לצמצם

אחרי שנתיים של הטמעה אגרסיבית של עוזר ה-AI בכל מוצר כמעט, ענקית הטכנולוגיה מתחילה לצמצם, למחוק מיתוגים ולהתמקד בשימושים שמוכיחים ערך - בעיקר בשוק הארגוני (טכנולוגיה)

מיקרוסופט משנה כיוון באופן בולט בכל הנוגע לאסטרטגיית הבינה המלאכותית שלה. לאחר תקופה שבה קידמה את Copilot כמעט בכל פינה במערכת האקולוגית שלה, החברה מתחילה כעת להסיר את העוזר הדיגיטלי ממוצרים ושירותים שבהם לא הצליח לעמוד בציפיות - ואף לבטל יוזמות שלמות.

האיתות הברור ביותר לשינוי הגיע מוקדם יותר השבוע, כאשר ג’ייקוב אנדריו, ראש חטיבת Copilot החדש, הודה בפומבי כי יש להסיר את הכלי ממקומות שבהם אינו מספק ערך אמיתי. ההצהרה, שפורסמה בציוץ שנמחק זמן קצר לאחר מכן, הפכה לוויראלית והדגישה את ההכרה הפנימית בבעיות.

במקביל, הודיעה הנהלת Xbox - הנמצאת בבעלותה של מיקרוסופט - על ביטול פיתוח Copilot שתוכנן עבור הקונסולות ועל צמצום הפעילות גם באפליקציית המובייל. לדברי הנהלת החטיבה, מדובר בצעד שנועד “להחזיר את העסק למסלול” ולהתמקד במוצרים שמתאימים לאסטרטגיה העתידית.

המהלך מגיע לאחר כשנתיים של התרחבות מהירה במיוחד. מאז שיתוף הפעולה עם OpenAI, שילבה מיקרוסופט את Copilot בעשרות נקודות מגע - מ-Notepad ו-Paint ועד למרכז ההתראות של Windows, סייר הקבצים ואפליקציות מערכת נוספות. אלא שההתלהבות הראשונית נתקלה בהדרגה בביקורת מצד משתמשים, שטענו לעומס מיותר ולעיתים גם לחוסר תועלת.

בתחילת 2026 כבר החלו להופיע סימנים לבלימה. דיווחים הצביעו על הערכה מחדש של האסטרטגיה, ובהמשך אף הוסרו רכיבי Copilot ממספר אפליקציות מובנות. במיקרוסופט הבטיחו להיות “מדויקים יותר” בשילוב ה-AI - מסר שמקבל כעת ביטוי מעשי.

במקביל, החברה גם משנה את השפה והמיתוג: “Windows Copilot Runtime” הוסב ל-“Windows AI APIs”, מעבר שמסמן שינוי תפיסה בנוגע לעוזר אחד כולל ומעבר למערכת כלים גמישה יותר. מאחורי הקלעים אוחדה פעילות Copilot תחת הנהלה אחת, כחלק מניסיון לייצר קו מוצר אחיד וברור יותר.

נראה כי המיקוד החדש של מיקרוסופט ברור: פחות נוכחות, יותר ערך מוכח. הדגש עובר למוצרים שמייצרים הכנסות - ובראשם Microsoft 365 Copilot, שממשיך להתפתח עם יכולות מתקדמות ומודל תמחור של 15 דולר למשתמש לחודש.

