אפל עשויה לעבוד על אחד השינויים המשמעותיים ביותר בתולדות האייפון: מעבר לתצוגה הולוגרפית שתאפשר צפייה בתוכן תלת-ממדי ללא צורך במשקפיים מיוחדות. לפי דיווחים והדלפות ברשתות החברתיות, מדובר בפרויקט מחקר מוקדם שצפוי להבשיל - אם בכלל - רק לקראת סוף העשור.

במרכז הפיתוח עומדת טכנולוגיה חדשה של סמסונג, המכונה MH1 או H1, המבוססת על פאנל AMOLED הולוגרפי. הטכנולוגיה משלבת מעקב עיניים מתקדם יחד עם "הטיית אור דיפרקטיבית" - שיטה המשתמשת במבנים מיקרוסקופיים כדי לכוון קרני אור בזוויות מדויקות לעיני המשתמש. התוצאה: אשליית עומק מרחבי אמיתי, כאילו האובייקטים "מרחפים" מעל המסך.

לפי ההדלפות, הפאנל כולל שכבת ננו-הולוגרפית המשולבת ישירות בתוך מבנה המסך, מבלי לפגוע באיכות התמונה הרגילה. בניגוד לניסיונות קודמים בעבר - כמו זה של Nintendo 3DS - כאן מדובר בתצוגה ששומרת על רזולוציית 4K מלאה במצב רגיל, כאשר האפקט התלת-ממדי מופעל רק בעת הצורך, ללא פגיעה בחדות.

iOS כבר מכין את הקרקע

למרות שהחומרה עדיין רחוקה מהשקה, אפל כבר החלה להרגיל את המשתמשים לעולם של עומק ו"מרחב". מערכת ההפעלה iOS 26 הציגה את "Spatial Scenes" - פיצ'ר המשתמש בבינה מלאכותית כדי להפוך תמונות דו-ממדיות לתצוגות עם אפקט עומק דינמי. האפקט מגיב לתנועת המכשיר ויוצר תחושת תלת-ממד, גם ללא חיישנים ייעודיים.

המהלך הזה נתפס כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר: הכנה הדרגתית של המשתמשים לעידן שבו תוכן אינו מוגבל למסך שטוח, אלא מקבל ממד נוסף.

לא רק אייפון: חזון מרחבי רחב

במקביל, אפל ממשיכה לפתח גם מוצרים לבישים כחלק מאותו חזון. לפי דיווחים, החברה בוחנת מספר עיצובים למשקפיים חכמים מבוססי בינה מלאכותית, שיכללו מצלמות, רמקולים ומיקרופונים - אך ללא תצוגה מובנית בשלב הראשון. השקה אפשרית עשויה להתרחש כבר ב-2026.

המשקפיים צפויים להתחרות במוצרים כמו משקפי Ray-Ban של Meta, ולהציב את אפל בעמדה ישירה במרוץ על עתיד המחשוב הלביש והמרחבי, לצד שחקניות כמו גוגל וסנאפ.