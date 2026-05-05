מ-0 ל-100 בפחות משנייה: דרימי מציגה רכב על עם מנוע טילים

Nebula Next 01 Jet Edition ( צילום: דרימי )

בעולם הרכב החשמלי כבר התרגלנו למספרים מופרכים: אלפי כוחות סוס, תאוצות שמאתגרות מכוניות מרוץ, ומותגים חדשים שמבטיחים לשנות את כללי המשחק. אבל גם בתוך הזירה הזאת, החשיפה האחרונה של Dreame הסינית מצליחה להיראות חריגה במיוחד. החברה, שמוכרת בעיקר כיצרנית שואבי אבק רובוטיים ומוצרי בית חכמים, הציגה בסן פרנסיסקו גרסת קונספט קיצונית למכונית חשמלית חדשה - Nebula Next 01 Jet Edition - המצוידת, לפי הצהרות החברה, בשני מאיצי רקטה בדלק מוצק.

הרעיון נשמע כמעט כמו בדיחה פנימית של מהנדסים: אם ארבעה מנועים חשמליים והספק של 1,876 כוחות סוס אינם מספיקים, אפשר פשוט לחבר מאחור שתי רקטות. לפי האתר Car and Driver, גרסת הבסיס של ה-Next 01 כבר הוצגה כמכונית קיצונית בפני עצמה, עם ארבעה מנועים חשמליים ותאוצה מוצהרת מ-0 ל-62 מייל לשעה בתוך 1.8 שניות. גרסת ה-Jet Edition אמורה לקחת את הנתון הזה למחוזות קיצוניים עוד יותר, עם תאוצה מוצהרת מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 0.9 שניות בלבד. הנתון הזה, אם יתממש, מציב את המכונית באזור כמעט בלתי נתפס. לא מדובר רק במכונית מהירה יותר מרוב מכוניות העל החשמליות הקיימות, אלא בכלי שמנסה להתקרב לעולם של תאוצות רקטיות ממש. Road & Track דיווח כי מערכת המאיצים של Dreame אמורה להגיב בתוך 150 אלפיות השנייה ולספק דחף שיא של 100 קילו-ניוטון - נתון שהופך את הסיפור למרשים מאוד מבחינה שיווקית, אך גם למעורר שאלות הנדסיות ורגולטוריות כבדות.

כאן בדיוק מתחיל הפער בין ההבטחה לבין המציאות. מכוניות חזקות מאוד אינן מוגבלות רק על ידי כמות הכוח שיש להן, אלא גם על ידי היכולת של הצמיגים להעביר את הכוח הזה אל הכביש. האתר The Verge העלה ספקנות חריפה סביב ההצהרות של Dreame, בעיקר סביב מגבלות האחיזה של צמיגים רגילים והיכולת של מכונית כביש אמיתית לעמוד בתאוצה כה קיצונית בלי להחליק, לקרוע את הגלגלים או לאבד יציבות. במילים אחרות, גם אם הדחף עצמו נשמע אפשרי על הנייר, הדרך שבה הוא מתורגם לתנועה בטוחה ומבוקרת על אספלט היא כבר סיפור אחר לגמרי.

מעבר לתאוצה, Dreame מנסה להציג את ה-Nebula Next 01 לא רק כגימיק, אלא כחלון ראווה טכנולוגי. החברה מדברת על שלדה חכמה, מתלי אוויר או מתלים אלקטרומגנטיים מתקדמים, טכנולוגיית steer-by-wire, מערכות בלימה מתקדמות, סוללת מצב מוצק מבוססת ליתיום-סולפיד, וגם לידאר צבעוני ברזולוציה גבוהה במיוחד שמיועד לתמוך ביכולות נהיגה אוטונומית. חלק מהנתונים נשמעים שאפתניים מאוד, וחלקם עדיין מגיעים עם מעט מאוד פירוט טכני שמאפשר לבחון אותם לעומק.

דווקא מערכת הלידאר עשויה להיות החלק המעניין יותר במכונית, גם אם היא פחות דרמטית משני מאיצי הרקטה. Dreame טוענת כי הרכב יצוייד בלידאר צבעוני באיכות גבוהה, שיכול לתרום בעתיד למערכות סיוע לנהג ואף לנהיגה אוטונומית. כלומר, ייתכן שהמכונית שמושכת תשומת לב בגלל הרקטות שלה, תיזכר בסוף דווקא בזכות טכנולוגיות בטיחות וחישה מתקדמות יותר.

הקשר בין רקטות למכוניות אינו חדש. בעבר השתה זאת Turbonique, חברה אמריקאית משנות ה-60 שהתמחתה בשדרוגים רקטיים מסוכנים במיוחד לרכבים, מקארטינגים ועד רכיבי הנעה למרוצי דראג. ההיסטוריה הזאת ממחישה שהפנטזיה על מכונית רקטית מלווה את תרבות הרכב כבר עשרות שנים, אך גם מזכירה מדוע רעיונות כאלה כמעט תמיד נשארים בשולי התעשייה: הם מרהיבים, מסוכנים, קשים לאישור רגולטורי ובעיקר לא מתאימים לשימוש יומיומי.

לכן, נכון לעכשיו, ה-Nebula Next 01 Jet Edition היא קודם כל הצהרה. Dreame רוצה להבהיר שהיא אינה מסתפקת בשואבי אבק, אלא רואה את עצמה כחברת טכנולוגיה רחבה עם שאיפות בתחום התחבורה, הבינה המלאכותית והרכב החשמלי. האם זה יסתיים במכונית סדרתית אמיתית, או בקונספט נוצץ שנועד לתפוס כותרות? מוקדם לדעת.