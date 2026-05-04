הסלמה מסוכנת

דיווח: מערכת הגנה אווירית ישראלית יירטה טילים איראנים במפרץ

ישראל השתתפה ביירוט טילים איראניים שנורו לאיחוד האמירויות, לראשונה מאז הפסקת האש | 3 טילים יורטו, שריפה באזור תעשיית הנפט בפוג'יירה ושלושה פצועים (בעולם)

שלושה אזרחים הודים נפצעו באורח בינוני בשריפה גדולה שנגרמה כתוצאה מתקיפת כטב"ם איראני באזור תעשיית הנפט בפוג'יירה, כך מסרו היום (שני) הרשויות באיחוד האמירויות.

עוד נמסר כי "צוותי ההגנה האזרחית של פוג'יירה החלו מיד בתגובה לשריפה וממשיכים במאמצים להשתלט עליה", לאחר שבשלב מוקדם יותר דווח על פרוץ האש בעקבות התקיפה.

משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע מוקדם יותר כי יירט שלושה טילים ששוגרו מ מעל המים הטריטוריאליים של המדינה, בעוד טיל רביעי נפל לים. לפי דיווח של רשת CNN, מערכת הגנה אווירית ישראלית שמוצבת במדינה השתתפה ביירוט הטילים האיראנים.

מדובר ביירוטים הראשונים מאז שהאמירויות הכריזו ב־9 באפריל כי המרחב האווירי שלהן נקי מאיומים, במקביל לתחילת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן.

בהודעת משרד ההגנה נמסר כי "זוהו ארבעה טילי שיוט שהגיעו מאיראן לעבר המדינה. שלושה טילים יורטו בהצלחה מעל המים הטריטוריאליים של המדינה, בעוד טיל נוסף נפל לים".

במקביל לאירועים, הרשויות באמירויות שיגרו התרעות לטלפונים הניידים במספר אמירויות, בהן דובאי ואבו דאבי, והזהירו מפני איום טילים אפשרי. עוד קודם לכן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה פועלות מול איום טילים, תוך קריאה לאזרחים להישאר "במקום בטוח".

לפי דיווח מוקדם יותר של CNN, המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן צפויה לחזור ב-24 שעות הקרובות.

