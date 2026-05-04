אולי ארה"ב בעצם כן הותקפה? ההסבר המעניין לטענות על תקיפת ספינה אמריקאית

מוקדם יותר טענה איראן כי תקפה ספינה אמריקנית במצרי הורמוז, טענה שהוכחשה על ידי סנטקום כעבור זמן קצר | אלא שניתוח מדוקדק של הנוסחאות מעלה: ייתכן שאין סתירה - וזה מה שכנראה התרחש במימי המפרץ (חדשות)

מלח אמריקני במשחתת במצרי הורמוז (צילום: סנטקום)

חילופי גרסאות בין איראן ל מעלים סימני שאלה בנוגע לדיווחים על פגיעה בספינה אמריקאית.

הודעות סותרות וחוסר שקיפות משני הצדדים יוצרים ערפול סביב התקרית הביטחונית שאירעה במפרץ.

​יש לבחון היטב את הניסוחים הרשמיים לפני הסקת מסקנות לגבי הדיווחים מהיום על המכה האיראנית נגד ספינה אמריקאית.

הצי האיראני, ולא כוחות משמרות המהפכה, הוא שמסר את ההצהרה הרשמית בנושא. לפי לשון ההודעה, הצי "ירה 2 יריות אזהרה לעבר ספינה אמריקאית". בהודעה הודגש במפורש כי "לא ניתן לאשר אם נגרם נזק כלשהו", והאיראנים מעולם לא טענו כי התבצעה פגיעה ישירה בכלי השיט.

​מנגד, פיקוד המרכז האמריקאי פרסם הכחשה וקבע כי הספינה לא נפגעה בתקרית. מבחינה טכנית, תגובה זו מהווה הכחשה לטענה ש כלל לא העלתה בפועל בדיווחיה המקוריים. המצב הנוכחי מלמד כי אף צד אינו מוסר גרסה זהה ואינו נוהג בשקיפות מלאה בנוגע לפרטי האירוע בים.

​בעוד איראן דיווחה על ירי אזהרה והותירה את שאלת הנזק פתוחה לפרשנות, ארצות הברית התמקדה בהכחשת הנזק בלבד. האמריקאים לא אישרו ולא הכחישו בהודעתם אם הספינה אכן הייתה תחת אש או חשה באיום כלשהו.

במילים אחרות, בהחלט ייתכן שירי אכן בוצע לעבר הספינה האמריקנית, אירוע שארה"ב החליטה לא להגיב עליו לאחר שלא נגרם כל נזק.

