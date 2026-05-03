מכה באיראן: זה מה שעושים תושבים בטהרן אחרי הפלת האינטרנט

המשבר הכלכלי באיראן מסרב להרפות ומתפשט כעת בעוצמה גם אל עבר הזירה הדיגיטלית, שנחשבה בעבר לאחד הקטרים הצומחים של המשק המקומי.

רזא אולפתנסאב, ראש איגוד העסקים המקוונים באיראן, פרסם היום (ראשון) נתונים מדאיגים החושפים צניחה דרמטית של עשרות אחוזים בהיקפי המכירות של חברות ומיזמים הפועלים ברשת.

על פי דיווח ב'איראן אינטרנשיונל', המדיניות הנוקשה של הממשל בטהרן בנוגע להגבלות האינטרנט יצרה כאוס רגולטורי, כאשר בעלי העסקים מוצאים את עצמם חסרי אונים מול מערכת שלטונית שאינה מגדירה מי הגורם המוסמך לקבל החלטות בנושא. חוסר הוודאות הזה, המשולב בשיבושים טכניים יזומים, מוביל לקריסה של מודלים עסקיים שלמים שהתבססו על סחר מקוון.

המספרים שמאחורי המשבר מעידים על עומק המצוקה: עסקים רבים מדווחים על ירידה של בין 40% ל-50% בהכנסותיהם, בעוד שחברות אחרות, התלויות לחלוטין בתעבורת רשת חופשית, ראו את המכירות שלהן צונחות לרמה שקרובה לאפס.

המצב הוביל לגל פיטורים חסר תקדים בענף ההייטק והשירותים הדיגיטליים, כאשר בחלק מהחברות צומצם כוח האדם בשיעור של עד 60%. המפוטרים החדשים, שמוצאים את עצמם ללא מקור פרנסה במגזר המודרני, נדחקים לנסות את מזלם בעבודות כפיים ודחק.

דאוד מוחמדי, בכיר באיגוד המקצועי המקומי, חשף היום כי בחודשים האחרונים נרשם זינוק חד במספר האנשים הפונים לעבודה כשליחי אופנוע בבירה האיראנית. גלי פיטורים נרחבים בתעשיות השונות דוחקים המוני איראנים לנסות את מזלם כעצמאיים על הכביש.

עם זאת, המציאות הכלכלית המורכבת טופחת על פניהם של העובדים החדשים; למרות העלייה בהיצע השליחים, הביקוש להזמנות נמצא בירידה מתמדת בשל ההאטה הכלכלית והירידה בכוח הקנייה של הציבור.

הנתונים המדאיגים משקפים את המבוי הסתום אליו נקלע השוק באיראן. על פי הדיווח באיראן אינטרנשיונל, השוק אינו מסוגל לספוג את כוח האדם החדש המצטרף אליו מדי יום, ורבים מאלו שפנו לעבודה זו כ"גלגל הצלה" כדי לסגור את החודש, מוצאים את עצמם שעות ארוכות ללא הזמנות.

המצב מחריף ככל שהאינפלציה דוהרת והצריכה הפרטית מצטמצמת, מה שמוביל לכך שגם אלו המחזיקים בעבודה – בין אם כשליחים ובין אם במקצועות אחרים – מתקשים להבטיח הכנסה יציבה. מדובר במעגל קסמים שבו הפיטורים במגזר העסקי מובילים להצפת ענף השליחויות, בזמן שהמיתון חונק את אותן הזמנות שאמורות היו לכלכל את העובדים החדשים.