סוס טרויאני?

“מתנה או מלכודת? טראמפ עובר ל-747 הקטארי המטוס המפואר בעולם

המטוס המלכותי שקיבלה ארה"ב במתנה מקטאר עובר את הליטושים האחרונים וצפוי להפוך ל"אייר פורס 1" הזמני כבר הקיץ. בואו להציץ לתוך ה-747 המפואר שמעורר סערה פוליטית וביטחונית בוושינגטון.

טארמפ והמטוס הקטארי (צילום: הבית הלבן -רשתות חברתיות)

חיל האוויר האמריקני הודיע כי מטוס הבואינג 747, שהוענק במתנה לנשיא על ידי קטאר, סיים את סדרת ניסויי הטיסה והשיפוצים שלו. המטוס, ששוויו מוערך בכ-400 מיליון דולר, עובר בימים אלו צביעה מחדש בצבעי אדום, לבן וכחול כהה, וצפוי להיכנס לשימוש רשמי כ"אייר פורס 1" במהלך הקיץ הקרוב.

למרות השקעה שחצתה את רף מיליארד הדולר בהתאמות ביטחוניות, חלק נכבד מהעיצוב הפנימי המפואר של משפחת המלוכה הקטארית יישאר במקומו. המטוס, כולל ספות קטיפה, ספריות מדומות ומושבי עור יוקרתיים. חיל האוויר הבהיר כי עיקר התקציב הופנה למערכות הגנה וקשר ולא לאסתטיקה, אך המותרות שנותרו מאחור ממשיכות לעורר תהיות.

קבלת המטוס עוררה שאלות משפטיות ואתיות כבדות משקל, במיוחד סביב "סעיף התגמולים" בחוקה האמריקנית האוסר על פקידי ממשל לקבל מתנות ממדינות זרות.

טראמפ מצידו הגן על המהלך וטען כי מדובר בחיסכון משמעותי בכספי המסים, שכן המטוס ישמש כ"גשר" עד להגעת המטוסים החדשים של בואינג בשנת 2028. הוא הוסיף כי עם סיום כהונתו, המטוס יועבר לספריה נשיאותית ויהפוך למוצג מוזיאוני, בדומה למטוסו של הנשיא רונלד רייגן.

אתגרים ביטחוניים

מעבר להיבט הפוליטי, מומחי ביטחון הביעו חשש מהשימוש במטוס שנתרם על ידי מעצמה זרה עבור כלי הטיס הרגיש ביותר בעולם. בעוד שמטוסי ה"אייר פורס 1" המקוריים נבנו מאפס עם עמידות לפיצוץ גרעיני ואמצעי נגד טילים, לא ברור אילו מהיכולות הללו הוטמעו במטוס הקטארי לשעבר.

בינתיים, הנשיא טראמפ, שהתלונן בעבר כי המטוסים הנוכחיים בני ה-40 פחות מרשימים מאלו של מנהיגים ערבים, מחכה בקוצר רוח לעלות על הטיסה הראשונה ב"ארמון" החדש.

