האירוע הדרמטי החל ביום שלישי בערב, כאשר כשעה לאחר ההמראה זוהתה במטוס הנשיאותי "בעיה חשמלית מינורית". עיתונאים שהיו על הסיפון דיווחו כי האורות בתא העיתונות כבו לפתע לזמן קצר, וזמן קצר לאחר מכן עודכנו כי המטוס חוזר לוושינגטון. בבית הלבן הבהירו כי ההחלטה התקבלה "מתוך משנה זהירות".

התקלה הנוכחית מעלה שוב לסדר היום את מצבם של צמד המטוסים המשמשים כ"אייר פורס 1", אשר משרתים את נשיאי ארצות הברית כבר קרוב לארבעה עשורים.

בעוד חברת בואינג פועלת על מחליפים, הפרויקט סובל מעיכובים מתמשכים. דוברת הבית הלבן, קרולין ליוויט, אף התבדחה עם הכתבים כי המטוס המפואר שקיבל טראמפ כמתנה ממשפחת המלוכה הקטארית בשנה שעברה נשמע כרגע כמו "אופציה הרבה יותר טובה".

למרות העיכוב והדרמה בשחקים, הנשיא טראמפ לא ויתר על נסיעתו. הוא עבר למטוס חלופי, מטוס C-32 המשמש בדרך כלל לטיסות פנים, והמריא שוב לשוויץ זמן קצר לאחר חצות.

הנשיא מגיע לדאבוס כאשר ברקע מרחפת עננת מתיחות מדינית, בעיקר סביב איומיו להטיל מכסים על מדינות אירופה בשל סוגיית גרינלנד.

טרם המראתו, הבטיח טראמפ לעיתונאים: "בואו נגיד את זה ככה: זה הולך להיות דאבוס מעניין מאוד". נראה כי הדרמה שהחלה בתקלה טכנית באוויר, היא רק הקדימון לסערה הפוליטית שממתינה על הקרקע.