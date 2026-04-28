יונדאי חושפת את ה־איוניק V: רכב חשמלי שמגדיר עידן חדש

איוניק V ( צילום: תערוכת AUTO CHINA 2026 )

יונדאי ממשיכה להאיץ את מהפכת החשמל שלה, והפעם היא עושה זאת עם אחד הדגמים הנועזים ביותר שראו ממנה בשנים האחרונות. ה־Ioniq V, שנחשף רשמית בתערוכת הרכב בבייג׳ינג, מגיע עם עיצוב דרמטי במיוחד - כזה שמרגיש כאילו נלקח ישירות מעולם הקונספטים אל הכביש.

הדגם החדש מבוסס על קונספט “Venus” שהוצג רק לאחרונה, ויונדאי לא בזבזה זמן: בתוך שבועות ספורים בלבד הוא עבר התאמה לייצור סדרתי. התוצאה היא מכונית בעלת מבנה “חץ” חד ודינמי, עם קווים נקיים, פרופורציות נמוכות ומראה שמנסה לשבור את כל מה שהכרנו עד כה בסדרת Ioniq.

העיצוב החיצוני מדגיש מינימליזם ואווירודינמיות: דלתות ללא מסגרת, מראות "צפות" שמפחיתות גרר, ופנסים דקים במיוחד שיוצרים חתימה ויזואלית ייחודית. אך למרות הרצון לשמור על קו נקי, חלק מהפתרונות כמו ידיות נסתרות הוחלפו בידיות רגילות בשל רגולציה מקומית בסין. אבל הסיפור האמיתי מתחיל דווקא בפנים. תא הנוסעים של ה־Ioniq V נראה כמו הצצה לעתיד: מסך פנורמי ענק בגודל 27 אינץ' וברזולוציית 4K שולט כמעט בכל הפונקציות, לצד תצוגת עילית מתקדמת (HUD) ומיעוט כפתורים פיזיים. יונדאי למעשה מציגה כאן גישה שונה עוד יותר משהכרנו אצלה לחוויית הנהג - עוד פחות מכאנית ויותר דיגיטלית.

מבחינת ביצועים, החברה עדיין לא חושפת את כל הקלפים, אך כן מצהירה על טווח נסיעה של עד כ־600 ק״מ לפי תקן סיני, נתון שממקם את הרכב בחזית השוק החשמלי.

חשוב לציין: למרות העניין הגלובלי שהוא מעורר, ה־Ioniq V מיועד בשלב זה לשוק הסיני בלבד, כחלק מאסטרטגיה רחבה של יונדאי לפתח דגמים מותאמים לשוק המקומי. עם זאת, שפת העיצוב החדשה - המכונה “The Origin” - צפויה להשפיע גם על דגמים עתידיים ברחבי העולם.