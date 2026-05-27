"אכזבה" | פרארי השיקה רכב חדש בשווי מליונים - והמניה צנחה

הלוצ'ה של פרארי ( צילום: Ferrari )

פרארי עשתה השבוע צעד היסטורי עם חשיפת המכונית החשמלית הראשונה שלה, ה-Luce, אך במקום התלהבות בשווקים - המהלך התקבל בירידות חדות במניה. יצרנית רכבי העל האיטלקית הציגה את הדגם באירוע חגיגי ברומא, אך המשקיעים הגיבו בזהירות, על רקע סימני שאלה סביב עתיד שוק הרכב החשמלי היוקרתי.

פנים הרכב ( צילום: Ferrari )

ה-Luce - שמשמעות שמה באיטלקית היא "אור" - פותחה במשך כחמש שנים בשיתוף פעולה עם חברת העיצוב LoveFrom, שהוקמה על ידי מעצב אפל לשעבר ג'וני אייב. מדובר במכונית בעלת ארבעה מנועים והנעה כפולה, המספקת הספק של כ-1,050 כוחות סוס, תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 2.5 שניות ומהירות מרבית של כ-310 קמ"ש. עם סוללה בקיבולת 122 קוט"ש מאפשרת טווח נסיעה של כ-530 ק"מ לפי תקן אירופי.

בניגוד למסורת של פרארי, מדובר בדגם חמישה מושבים בתצורת ליפטבק - שינוי כיוון משמעותי עבור המותג המזוהה עם רכבי ספורט דו-מושביים. תג המחיר צפוי לעמוד על יותר מ-500 אלף אירו, מה שממקם את הדגם בקצה העליון של שוק רכבי היוקרה החשמליים. למרות הנתונים המרשימים, תגובת השוק הייתה שלילית: מניית פרארי ירדה לאחר ההשקה, בהמשך למגמת חולשה רחבה יותר - ירידה של כ-28% בשנה האחרונה. אנליסטים מצביעים על חששות לגבי הביקוש לרכבים חשמליים יוקרתיים, במיוחד על רקע האטה בצריכה הגלובלית. גם משקיעים פרטיים הביעו אכזבה, כאשר חלקם טענו כי הדגם "לא מצליח לרגש" למרות הביצועים, "חסרות לנו צווחות המנועים שאיפיינו את המותג האיטלקי" אמרו המבקרים.

המהלך מגיע בתקופה של שינוי אסטרטגי בחברה. פרארי כבר עדכנה ב-2025 את יעדיה והפחיתה את חלקם של רכבים חשמליים בתמהיל העתידי ל-20% בלבד עד 2030, לעומת יעד קודם של 40%. גם מתחרות כמו פורשה ולמבורגיני האטו את קצב המעבר לחשמל, מה שמעיד על אי-ודאות רחבה בענף.

עם זאת, מנכ"ל החברה בנדטו ויניה ניסה לשדר אופטימיות והדגיש כי הביקוש הראשוני לדגם חיובי. הייצור צפוי להתחיל בהמשך השנה במפעל החדש במראנלו, והמסירות הראשונות מתוכננות לאוקטובר.

השאלה המרכזית כעת היא האם פרארי תצליח לשמר את ה-DNA הייחודי שלה גם בעידן החשמלי - או שהמעבר הזה יערער את מעמדה בשוק רכבי העל.