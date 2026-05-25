עוצמה מפלצתית: מרצדס-AMG חושפת את ה-GT החשמלית לחלוטין

ה-GT 4-Door Coupé ( צילום: מרצדס )

חברת מרצדס-AMG היא מפלצת של טכנולוגיה. מדובר בסוג של רכבים מתקדמים ומשופרים עד לרמת קיצון. עכשיו מכריזה הסדנה המפורסמת כי צייצר מכונית חשמלית עם הספקים בלתי נתפסים ומספר אינסופי של מצבי נהיגה. אך המפרט הזה עשוי לעורר מעט דאגה בקרב חובבי הרכב המושבעים. AMG טהורה וחשמלית שנשענת אך ורק על טכנולוגיה כדי לייצר ריגושים ועוד עבור חברה שהובילה במשך עשורים את תעשיית הדלקים המאובנים והמנועים הרועשים - זה פחות מה שמצפים ממנה.

מצד אחד, הנתונים ה"פרקטיים" שלה מרשימים מאוד. ה-GT 4-Door Coupé מסוגלת להטעין את הסוללה שלה מ-10% ל-80% בתוך 11 דקות בלבד, ולהוסיף כ-430 קילומטרים של טווח ב-10 דקות של טעינה מהירה. כל זה מתאפשר בזכות ארכיטקטורת 800 וולט וסוללת NCMA (ניקל/קובלט/מנגן/אלומיניום) מתקדמת עם מערכת קירור שמן מתוחכמת. יש לה גם תא מטען סביר בהחלט של 415 ליטרים (ועוד 41 ליטרים בתא המטען הקדמי), מקום מרווח למספר נוסעים וטווח נסיעה שנע בין 595 ק"מ בדגם הקצה, ועד כ-695 ק"מ אם תבחרו בדגם ה-GT 55 החלש יותר. אבל אלו הנתונים האחרונים שמעניינים מישהו כשמדברים על המכונית הזו. הכירו את הפיזיקה החדשה: 1,153 כוחות סוס טביעה נוספת בחוף לא מוכרז, זו הסיבה שזה לא מעניין אף אחד משה מנס וישראל מאיר | 24.05.26 הסיבה האמיתית לכך שאיש לא יתעניין בנפח תא המטען היא שבגרסת הקצה שלה – ה-"63" – ה-GT 4-Door מפיקה 711 כ"ס בנסיעה שגרתית, אך מסוגלת לזנק לנתון מטורף של 1,153 כ"ס ומומנט חריג של 204 קג"מ בלבד בלחיצה מלאה על הדוושה. המונח "צורך" הוא יחסי כאן, בהתחשב בכך שהמצבים שבהם באמת תזדקקו לזינוק מאפס ל-100 קמ"ש בפחות מ-2.5 שניות ומהירות מרבית של 300 קמ"ש הם נדירים למדי על כביש ציבורי. המכונית שוקלת קרוב ל-2.5 טונות, אך עם נתונים כאלה, נראה שלמשקל פשוט אין משמעות. כשבוחנים את ה-GT החשמלית מקרוב, מבינים שהושקעה בה מחשבה עצומה. זהו הצעד המשמעותי והאמיתי הראשון של AMG בעולם הרכב החשמלי הייעודי. ב-AMG הבינו שהמכונית הזו לא יכולה להיות סתם עוד מכונית חשמלית מהירה שבוחנת את עמידות הצוואר של הנוסעים שלה בזינוק, היא חייבת להיות דינמית, רגשית, ובקיצור – להיות AMG.

הסוד מאוקספורד: מנועי ה"פנקייק" של YASA

הסיפור הטכנולוגי הופך למעניין באמת כשחוזרים לשנת 2021, אז רכשה מרצדס חברה בריטית מאוקספורד בשם YASA, המובילה העולמית בפיתוח מנועים חשמליים בטכנולוגיית "שטף צירי" (Axial Flux). מדובר במנועים בצורת דיסק (כמו צלחת עמוקה ועבה), שהם קטנים בהרבה, קלים בהרבה וחזקים בהרבה ממנועים חשמליים קונבנציונליים. החיסרון היחיד שלהם הוא שהם נוטים להיות רועשים. במכוניות היברידיות כמו פרארי 296 GTB או למבורגיני רבואלטו (שגם בהן מותקנים מנועי YASA) זו לא בעיה, כי יש מנוע בנזין שמחפה על הרעש. אבל ב-AMG ראו בזה דווקא הזדמנות.

ה-GT 4-Door היא המכונית הראשונה שמונעת אך ורק על ידי הטכנולוגיה של YASA. ההספק המפלצתי מגיע משלוש יחידות כאלו – אחת מלפנים ושתיים מאחור – מה שמעניק הנעה כפולה ויכולות ניתוב פנומנליות. באמצעות בוררים ייעודיים על ההגה, הנהג יכול לשלוט במערכת ה-"Race Engineer" המציעה שלושה מצבים מרכזיים: שליטה ברגישות דוושת התאוצה, בקרת אחיזה בעלת 9 שלבים, ומערכת משנה-אג'יליטי שמשנה באופן וירטואלי את בסיס הגלגלים של הרכב כדי לקבוע כמה המכונית תהיה נטיית לתת-היגוי או היגוי-יתר (דריפט).

יוקרה שקטה ותיבת הילוכים פיקטיבית

בנוסף למצבי הנהיגה המוכרים של AMG, המכונית מציגה מצב חדש בשם "AMGForceSport+". המצב הזה כולל תיבת הילוכים מדומה לחלוטין הנשלטת דרך מנופי העברת ההילוכים שמאחורי ההגה, כולל "ניתוק מומנט" מורגש כדי לגרום להחלפת ההילוך להרגיש אמיתית. בנוסף, המערכת מייצרת סאונד סינתטי שהוקלט ועובד ישירות ממנוע ה-V8 של ה-AMG GT R, המגיב בדיוק קפדני לכל לחיצה או הרמת רגל מהדוושה.

תא הנוסעים מרגיש כמו 'מלון יוקרתי בברלין': המון כסף ושחור, עם תאורת אווירה אדומה עמוקה (שניתן לשנות). לנהג יש מסך בגודל 10.2 אינץ' המתמזג למסך מרכזי בגודל 14 אינץ', כאשר גם לנוסע שלצידו יש מסך ייעודי בגודל 14 אינץ'. מדובר בעומס ויזואלי מסוים, אך בוררי ה-Race Engineer הפיזיים שנמצאים בקונסולה המרכזית ומכוונים כלפי הנהג מאפשרים תפעול תחושתי, ללא צורך בהסטת המבט למסכי המגע – הקלה גדולה בעידן המודרני.

עיצוב שנוי במחלוקת ואווירודינמיקה חללית

המכונית מבוססת על פלטפורמת AMG.EA החדשה, ואורכה עולה על חמישה מטרים עם רוחב של כמעט שני מטרים. העיצוב בוגר ומאסיבי, וכולל גריל קעור עם פסים אנכיים ואת סמל הכוכב המפורסם בכל פינה. החלק האחורי מעוטר בשישה פנסי LED בצורת כוכבים שנראים כמו מבערים של מטוס קרב.

הגלגלים מגיעים במידות של 19 עד 21 אינץ', והמכונית מצוידת במערכת אווירודינמיקה אקטיבית ש-AMG מכנה "Aerokinetics". הגרסה הבסיסית כוללת כנפיים אקטיביות בגריל הקדמי וכנף אחורית רב-שלבית, אך הגרסה הקיצונית יותר מציעה אלמנט ונצורי (Venturi) נשלף מתחת לגחון הרכב, אשר מאיץ את זרימת האוויר מתחת למכונית ו"שואב" אותה אל האספלט במסלול המרוצים. תוסיפו לזה היגוי אחורי אקטיבי ומתלי אוויר בעלי שני שלבי גובה, ותקבלו מעבדת ביצועים מהלכת.