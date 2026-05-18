הסוף לחרדת הטווח? כביש העתיד שמטעין רכב תוך כדי נסיעה

פלורידה יוצאת לדרך עם פרויקט תשתית פורץ דרך: הקמת כביש מהיר מחושמל שיטעין רכבים חשמליים באופן אלחוטי בזמן אמת וישים סוף ל"חרדת הטווח" של הנהגים (חדשות בעולם)

רשות הכבישים של מרכז פלורידה (CFX) הכריזה על הקמת קטע כביש של כ-1.2 ק"מ שיצויד במערכת טעינה אלחוטית מתחת לאספלט.

הפרויקט, שיוקם כחלק מכביש המדינה 516 במחוזות לייק ואורנג', מיועד לשרת נהגים פרטיים וציי רכב מסחריים שזקוקים לחיסכון בזמן ועמידה בלוחות זמנים צפופים.

המערכת מבוססת על טכנולוגיית טעינה אלחוטית המותקנת מתחת לאספלט. רכבים חשמליים המצוידים בציוד מיוחד יוכלו לקבל אנרגיה תוך כדי נסיעה ללא צורך בעצירה בתחנת טעינה.

הטכנולוגיה מאפשרת העברת כוח רציפה לסוללה בזמן המעבר מעל התשתית המחושמלת, מה שמבטל את הצורך בעצירות טעינה ממושכות.

הבנייה מתחילה כבר השנה, ובעוד שהטכנולוגיה תנוסה תחילה על כלי רכב ייעודיים, המטרה ברורה: להפוך את "חרדת הטווח" לנחלת העבר ולייתר את הצורך בסטייה מהמסלול לחיפוש עמדות טעינה. אם הניסוי יצליח וישוכפל ברמה הלאומית, הטיעון הממשי האחרון נגד רכב חשמלי פשוט ייעלם מהעולם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

