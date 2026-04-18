בעקבות המלחמה באיראן: סין בזינוק חריג בייצוא 

סין רשמה בחודש מרץ זינוק חריג ביצוא טכנולוגיות אנרגיה נקייה, על רקע טלטלה עמוקה בשוקי האנרגיה העולמיים בעקבות המלחמה באיראן והפגיעה בזרימת הנפט דרך מצר הורמוז. במקביל, בייג'ינג מרחיבה באופן מואץ את נוכחותה הכלכלית בצפון אפריקה, במהלך שמסתמן כמהלך אסטרטגי ארוך טווח ולא רק תגובה למשבר הנוכחי.

נתונים שפרסמה רשות המכס הסינית מצביעים על עלייה של 80% ביצוא תאים סולאריים לעומת השנה שעברה, לצד זינוק של 53% ביצוא רכבים חשמליים ו-34% ביצוא סוללות ליתיום-יון. לפי איגוד יצרני הרכב הסיני, יצוא כלי רכב חשמליים והיברידיים הגיע לשיא של כ-349 אלף יחידות במרץ בלבד.

הנתונים מצטרפים למגמה רחבה יותר מתחילת השנה: בחודשים ינואר–פברואר הסתכם יצוא טכנולוגיות האנרגיה הנקייה בכ-41 מיליארד דולר - כשליש מהגידול בעודף הסחר של סין.

המשבר הנוכחי בשוק האנרגיה, שהוגדר על ידי סוכנות האנרגיה הבינלאומית כ"חמור בהיסטוריה", מאיץ את המעבר לאנרגיות מתחדשות. לדברי ראש הסוכנות, פאתיח בירול, אחת התגובות המרכזיות למשבר צפויה להיות האצה דרמטית באימוץ אנרגיה ירוקה. אנליסטים אף טוענים כי מדובר ב"הלם הנפט הראשון שבו קיימת אלטרנטיבה עדיפה".

במקביל לזינוק ביצוא, סין מחזקת את אחיזתה בצפון אפריקה - אזור שהופך לחוליה מרכזית באסטרטגיית האנרגיה והייצור שלה. באלג'יריה, חברת סינופק חתמה על הסכמים לחיפושי גז ולהרחבת בתי זיקוק; במרוקו מוקם מפעל סוללות ראשון מסוגו ביבשת בהשקעה של 5.6 מיליארד דולר; ובמצרים מקודמות השקעות של מיליארדי דולרים בתעשיות אלומיניום ורכיבי סוללות באזור תעלת סואץ.

לפי ניתוחים בינלאומיים, המהלך הסיני אינו זמני: צפון אפריקה הופכת לגשר ייצור ולוגיסטיקה בין אפריקה לאירופה, תוך שילוב במשק האנרגיה החדש. באירופה כבר מזהים בכך אתגר אסטרטגי, שכן המדינות באזור משתלבות יותר ויותר בשרשראות האספקה הסיניות.

הערכת מומחים היא כי גם אם המשבר סביב איראן ייחלש, השינוי שכבר החל - המעבר המואץ לאנרגיה נקייה והעמקת הנוכחות הסינית מחוץ לגבולותיה - צפוי להישאר. עבור סין, מדובר לא רק בהזדמנות כלכלית, אלא בעיצוב מחדש של מפת האנרגיה הגלובלית.