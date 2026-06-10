נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף היום (רביעי), בשיחה עם עיתונאים שקיים בבית הלבן, כי ארצות הברית הוציאה חביות נפט מאיראן - ללא ידיעתם של האיראנים.

הוא אמר: "עכשיו אני יכול להגיד, הוצאנו מיליוני חביות נפט. אתם יודעים מי לא יודע על זה, עד לרגע זה? איראן".

לדבריו, "לא היה להם רדאר כדי לעקוב אחרי זה, משום שהרסנו להם אותו. הוצאנו להם 22 ספינות מאוחר בלילה".

טראמפ הוסיף וציין שזו הסיבה שמחירי הנפטר יורדים. הוא הוסיף כי היה לו קשה לשמור על כך בסוד, "אבל כעת אני יכול לספר".

במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע היום כי השביתו מיכלית נפט שעשתה דרכה לאיראן, למרות המצור. הם מסרו כי המיכלית נתפסה בעת שחצתה את מפרץ עומאן.

לדברי פיקוד המרכז האמריקני, הכוחות קראו לצוות הספינה, ומשלא נענו לבקשות הוטל חימוש לעבר חדר המנועים של הספינה.

בנוסף, אמר טראמפ היום בצהרים כי "אנחנו הולכים לתקוף את איראן חזק מאוד היום". טראמפ הוסיף כי "הכנו אותם אתמול ונכה אותם שוב היום, הם חייבים לחתום על עסקה".

חבר הפרלמנט האיראני הבולט, אבראהים רזאא'י, המשמש כדובר הוועדה המשפיעה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של המג'לס, הגיב לאיומים בחידוש המלחמה וכתב בציוץ קצר בפרסית כי "אנחנו מוכנים יותר מבעבר".

רזאא'י נחשב לאחד הקולות הקיצוניים והמקורבים ביותר למשמרות המהפכה. הוא משמש כיום כפיה הרשמי של הוועדה הפרלמנטרית הרגישה, ודבריו משקפים לרוב את הלך הרוח הרדיקלי בצמרת ההנהגה האיראנית המבקשת להפגין מוכנות צבאית לכל תרחיש או עימות אזורי.

מוקדם יותר היום אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם נריה קראוס כתבת חדשות 13 שאפשרות של "תקיפות אמריקניות נוספות באיראן הן אופציה ממשית". כמו כן טראמפ הבהיר בריאיון לפוקס ניוז כי המטרות הפוטנציאליות כוללות תחנות כוח וגשרים במדינה.

ברשת החברתית טרות' כתב הנשיא: "לקח להם יותר מדי זמן כדי לנהל משא ומתן על הסכם שהיה יכול להיות מצוין עבורם - ועכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר!".

"הצבא של איראן", הוסיף הנשיא: "הוא בלגן מוחלט ומוחלט. חלקים גדולים ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר, כבר אינם קיימים למעשה, כי הם הובסו לחלוטין. איראן היא המון דיבורים והרבה פחות מעשים. הבריון של המזרח התיכון מת!".