במוצאי השבת האחרונה, בזמן שבישראל התכוננו לסבב נוסף מול איראן ופתחו מקלטים, הופתעו הישראלים לגלות כי הנשיא טראמפ החליט להתקפל פעם נוספת מול האויב האיראני.

לפי הדיווח, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה על הפסקת התקיפות שהיו מתוכננות להתקיים לילה קודם.

מהדיווחים בארה"ב עלה כי הסיבה העיקרית לעצירת המתקפה ברגע האחרון הייתה מחסור במיירטים ובטילים, מציאות אותה הציג יו"ר המטות המשולבים של ארה"ב במהלך ישיבת קבינט ביום שישי, כך לפחות לפי הדיווחים.

דיווח אחר העלה כי מפקד סנטקום בראד קופר אמר לנשיא טראמפ כי רוב ככל המטרות שהיה ניתן להשיג במבצע מצומצם כבר הושגו, וכי משום כך אין טעם להמשיך בעימות המזוין מול איראן.

למול הדיווחים הללו, שאמינותם מוטלת בספק גדול, יש להעמיד שאלה אחת פשוטה: מדוע שארה"ב תציג לעולם מחסור ביכולת צבאית ותגלה את חולשתה מול איראן, המנצלת זאת להכרזה מחודשת היום על שליטה במצרי הורמוז.

כפי שאמר השבוע בכיר אמריקני בראיון לתקשורת האמריקנית, "מי שהדליף את זה צריך לשבת בכלא".

הנשיא טראמפ בעצמו כעס מאוד על ה"דיווח", ואמר בראיון ל'וול סטריט ג'ורנל' כי "לארה"ב יש יותר מיירטים מכל מדינה אחרת בעולם והרבה יותר ממה שהיא צריכה".

מול סיטואציה משפילה נוספת איתה מתמודדת ארה"ב, יש לנסות ולהבין מה האינטרס של מי שהדליף את הידיעה, והאם מדובר בתרגיל שעושה טראמפ לאיראנים, או בתרגיל שעשו מתנגדי המלחמה לטראמפ.

אם נצא מנקודת הנחה שהתדרוכים הללו אכן נכונים, וכי ארה"ב אכן נמצאת במצב של מחסור במיירטים, יש לתמוה כיצד ייתכן שהנשיא טראמפ לא היה מודע לעובדה הזו לפני שהכין את כוחותיו לפעולה צבאית גדולה מול איראן.

כאמור, בכל דיווח מסוג זה, לפני שדנים בשאלה אם מדובר בדיווח אמיתי, יש להבין מי עומד מאחוריו ומה האינטרס של מי שהדליף את ה"מידע".

אמש, דווח ב'כאן חדשות' כי גורמים ישראלים מפקפקים מאוד באמינות הדיווח. גורמים המקורבים לטראמפ אמרו לפרוטוקול כי הנשיא מעניק הזדמנות נוספת לדיפלומטיה, תוך שהם מתעלמים לגמרי מהדיווח על מחסור במיירטים וטילים.

עוד דווח בימים האחרונים כי קטאר ופקיסטן ממשיכות במאמציהן להביא את ארה"ב לשוב לשולחן המשא ומתן עם האויב האיראני, במקביל לדיווחים אחרים שהעלו כי הנשיא מעדיף כרגע את אפשרות החזרה למלחמה עצימה, גם אם לא ברור שישראל תהיה חלק מכך.

גם אם לא ניתן לקבוע בוודאות מה התרחש בימים האחרונים, נראה כי הנשיא טראמפ לא עצר את המתקפה בגלל מחסור במיירטים מהסיבות שמנינו קודם. בעוד הבחירות בארה"ב מתקרבות, נשיא ארה"ב לקח סיכון משמעותי במשך שבועיים כשהכריז על חזרה למתקפות עצימות נגד איראן.

פעם נוספת, מצא את עצמו טראמפ במלכוד שקשה מאוד לצאת ממנו: מחירי הדלק נוסקים, דעת הקהל מתרסקת, ואיראן שממשיכה לאיים על חופש השיט העולמי.

ההנחה היותר סבירה היא שה"מתווכות", פקיסטן וקטאר, לצד משתפי הפעולה שלהן ויטקוף, קושנר ווואנס, הצליחו לשכנע את הנשיא כי מתקפה בקנה מידה מלא בשת"פ עם ישראל תפגע מאוד בבסיס התמיכה שלו במפלגה הרפובליקנית.

בשלב זה, נותרה בעיה: איך להתקפל שוב בפני האיראנים, מבלי להפוך את ארה"ב ללעג בינלאומי פעם נוספת? כאן, הגיע ה"פתרון" בצורת דיווח על מחסור "טכני" כביכול במיירטים וטילים, כאומר: "אני רוצה מאוד לתקוף אבל פשוט אי אפשר כרגע".

נתניהו שטס הבוקר לארה"ב מבין זאת היטב, וצפוי להפעיל לחץ כבד על טראמפ שישנה את דעתו בנושא, מתוך הבנה שאין מניעה אמיתית לפעולה מול איראן. אם המחסור אכן היה אמיתי, נסיעתו של נתניהו לארה"ב, והמרדף של לשכת נתניהו אחרי לשכת הנשיא טראמפ לפגישה אישית היו מתייתרות.

על בסיס ההבנה הזאת, צפוי ראש הממשלה להציע לטראמפ תוכנית תחומה בזמן, שתפתור את סוגיית הגרעין ותסיר את האיום הקיומי הזה מעל ראשה של ישראל.