כיכר השבת
שיתוף פעולה איראני-רוסי

בעל ברית חדש נגד איראן? התקיפה האוקראינית - והתגובה המפתיעה של זלנסקי

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר בראיון לרשת 'סקיי ניוז' כי איראן כבר תקפה את אוקראינה מאז טהרן מספקת נשק לרוסיה | הדברים נאמרו לאחר תקיפה של ספינה איראנית על ידי אוקראינה, איראן הבטיחה להגיב | כזכור, הנשיא זלנסקי חשף בשבת שיתוף פעולה מודיעיני בין מוסקבה לטהרן • תמונות לוויין רוסיות מגיעות לאיראן לפני תקיפות במפרץ (בעולם)

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התייחס אמש (ראשון) בראיון לרשת סקיי ניוז לחששות מפני התקפה איראנית אפשרית על מדינתו, בעקבות איומים מצד טהראן על רקע תקרית הספינה האיראנית.

בתשובה לשאלה האם הוא מודאג ממהלכים אלו, השיב זלנסקי כי " כבר תקפה אותנו על ידי אספקת נשק לרוסיה."

בהמשך דבריו הדגיש נשיא אוקראינה את הצורך בזהירות ואמר כי "אנחנו חייבים להיות זהירים. אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לא לפתוח חזית חדשה בכל דרך שהיא. אבל אנחנו חייבים להיות כנים: איראנים וצפון קוריאה כבר תקפו אותנו."

זלנסקי הוסיף והבהיר את עמדתו לגבי ההמשך כאשר ציין כי "אני מקווה שהם לא יגבירו את ההתקפות האלה, אבל אנחנו חייבים להיות מוכנים לכל דבר. אנחנו לא יכולים לסמוך על האנשים האלה כי בהתחלה ממש, בלי שום הסלמה מצידנו, האיראנים נתנו נשק."

מאז תקיפת הספינה האיראנית בים הכספי על ידי אוקראינה, התגובות מאיראן ממשיכות לזרום.

אמש, אמר שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כי אוקראינה פעלה בשליחות ישראלית, וכי איראן לא תשאיר את האירוע ללא תגובה מצידה.

איראןדונלד טראמפולדימיר זלנסקימלחמת רוסיה-אוקראינהסקיי ניוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר