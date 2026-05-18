אדם מול מכונה: עובד אנושי גבר בקושי על רובוט במחסן הלוגיסטי

במה שנראה כמו קדימון לעתיד שוק העבודה, מתמחה אנושי הצליח לגבור בקושי על רובוט הומנואידי מתקדם של חברת Figure AI בתחרות מיון חבילות שנמשכה לא פחות מ-10 שעות ברציפות.

האירוע, ששודר בשידור חי תחת הכותרת "אדם מול מכונה", הציב את המתמחה איימה מול הרובוט מדגם F.03 במשימה פשוטה לכאורה אך תובענית: סריקת ברקודים והנחת החבילות על מסוע. בתום ההתמודדות, איימה הוביל בפער של 192 חבילות בלבד - 12,924 לעומת 12,732 - עם זמן ממוצע של 2.79 שניות לחבילה, לעומת 2.83 שניות אצל הרובוט.

למרות הפער הקטן, תנאי התחרות לא היו שווים לחלוטין: איימה נדרש להפסקות אוכל ומנוחה בהתאם לחוקי העבודה בקליפורניה, בעוד הרובוט פעל ברציפות ללא הפסקה. בשלב מסוים, כאשר איימה יצא להפסקה, הצליח הרובוט לעקוף אותו זמנית - אך איימה חזר והחזיר לעצמו את ההובלה עד לסיום.

מנכ"ל Figure AI, ברט אדקוק, מיהר לברך את המנצח - אך גם שיגר מסר חד: "זו הפעם האחרונה שבה אדם ינצח". לדבריו, הרובוט פעל באופן אוטונומי לחלוטין באמצעות מערכת הבינה המלאכותית Helix-02, ללא שליטה מרחוק.

התחרות הגיעה לאחר שבוע שבו הפכו הרובוטים של החברה לוויראליים ברשת. ניסוי קודם, שתוכנן במקור למשמרת של 8 שעות, התארך ליותר מ-24 שעות רצופות, במהלכן שלושה רובוטים "בוב", "פרנק" ו"גארי" - מיינו יחד מעל 30 אלף חבילות. השידור החי צבר מיליוני צפיות והציג ביצועים שהרשימו רבים, אך גם עוררו ספקות בקרב מומחים.

חלק מהחוקרים ציינו כי למרות ההתקדמות המרשימה, המערכות עדיין אינן בשלות לפריסה רחבה, והצביעו על בעיות דיוק והתנהגות שעדיין מזכירות יותר "ניסוי מעבדה" מאשר מוצר תעשייתי מוגמר.