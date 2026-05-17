מאסק נתן לכל אחד טסלה יוקרתית וקיבל בתמורה תמונה, אך קרע אותה לגזרים

"עיר של חובבנים" ו-150 מיליארד דולר לצדקה: הקרב על OpenAI מגיע לנקודת הרתיחה |העדות המפתיעה של מנכ"ל מייקרוסופט | שוחד במכוניות יוקרה וציורים קרועים: העצבים של אלון מאסק |מטכנו מכניקוס ועד X: הצצה לחייו האישיים של האיש העשיר בעולם    

אחרי שבשבוע שעבר דיבנו על כך שמאסק ואלטמן הולכים מכות ואנחנו מגלים את האמת על ה-AI השבוע "דבר השבוע", חשף אלחנן טווג בפני משה מנס את אחורי הקלעים של המשפט עם גילויים וחשיפות שמשמעותים לכל אחד באופן אישי בנושאי הטכנולוגיה והחדשנות.

אלחנן הסביר את גודל השעה בשיחה ואמר כי "חבר המושבעים צריך להחליט האם OpenAI, שהיא חברה ללא מטרות רווח, סטתה מתפקידה כשהפכה לחברה עם מטרות רווח. השאלה היא האם היא צריכה לחזור להיות ללא מטרות רווח, כשסם אלטמן יפוטר ו-150 מיליארד דולר יעברו לצדקה, או שתמשיך במתכונת הנוכחית".

עיר של חובבנים: העדות המפתיעה של מנכ"ל מייקרוסופט

אחת העדויות המרכזיות שסחטו תשומת לב השבוע הייתה זו של סאטיה נאדלה, האיש שעומד בראש ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט. טואג ציין כי עדותו של נאדלה הייתה עשויה להיראות כפגיעה בחברה, אך למעשה היא משמשת כנשק בידי סם אלטמן כנגד טענותיו של מאסק.

לדברי טואג בראיון, נאדלה לא חסך בביקורת ותיאר את הנהלת החברה במילים חריפות. "הוא תיאר את הדירקטוריון של OpenAI כ-City of Amateurs (עיר של חובבנים). הוא ראה שם המון חובבנות והדבר הזה אמור לעזור דווקא לסם אלטמן כבומרנג נגד אלון מאסק. הרעיון הוא שהם היו חובבנים ומבנה החברה לא הצליח להישמר, לכן מייקרוסופט הייתה חייבת להיכנס ולהשקיע 13 מיליארד דולר כדי להציל את החברה ולהפוך אותה למטרות רווח, אחרת היא הייתה נמחקת".

שוחד במכוניות יוקרה וציורים קרועים: העצבים של אלון מאסק

המשפט חושף לא רק אסטרטגיות עסקיות, אלא גם התנהגות אימפולסיבית וניסיונות השפעה חריגים מצדו של מאסק. טואג סיפר למנס על רגעים של אובדן עשתונות וניסיונות של המיליארדר לקנות את נאמנות הדירקטוריון באמצעות מתנות יקרות ערך, עוד לפני שהיחסים עלו על שרטון.

אלחנן טואג תיאר בפירוט את האירועים הדרמטיים בחדר הישיבות וציין כי "מספרים שבאחת הפגישות מאסק הביא לכל הדירקטוריון טסלות חדשות במתנה לפני הישיבה כמעין שוחד. כשהוא הבין שהוא לא מקבל שליטה מלאה, הוא קם בעצבים וקרע ציור יקר של טסלה שהדירקטוריון הביא לו במתנה". מנגד, סם אלטמן טוען בעדותו כי מאסק דרש מההתחלה שליטה של תשעים אחוזים מהמניות וביקש למזג את החברה עם טסלה.

מטכנו מכניקוס ועד X: הצצה לחייו האישיים של האיש העשיר בעולם

לצד הדיונים המשפטיים הכבדים, משה מנס לא ויתר על הצצה לצד ה"צהוב" והאישי יותר של בעל השליטה ברשת X (טוויטר לשעבר). אלחנן טואג פירט את רשימת השמות יוצאי הדופן של ילדיו של מאסק, המדגישים את אישיותו הייחודית והשנויה במחלוקת.

טואג מנה את שמות הילדים וסיפר כי "יש לו 12 ילדים ידועים. לרעייתו השנייה יש ילד בשם X A EA A-12 שמכונה W, וילד נוסף בשם טכנו מכניקוס. בנוסף, יש לו ילדים משיבון זיליס, שהייתה חברת דירקטוריון ב-OpenAI, ומאשתו הראשונה יש לו תאומים ושלישייה". העובדה שחברת דירקטוריון הפכה לאם ילדיו מוסיפה רובד נוסף של מורכבות לניגודי העניינים שנחשפו במהלך המשפט.

