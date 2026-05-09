מה משותף לאלון מאסק, צלחת חסה עמוסה ומרדף משטרתי על סוס בלב ניו יורק? ברוכים הבאים לתוכנית "דבר השבוע" בהגשת משה מנס והשבוע עם שלל אורחים ופינות מעניינות.

המפץ הגדול של ה-AI: מאסק נגד אלטמן

אלחנן טוויג, כתב המשפט והטכנולוגיה, הגיע לאולפן (בחולצה לבנה חגיגית, לשם שינוי) כדי לעשות סדר בתביעת הענק שמסעירה את עמק הסיליקון.

מה שהתחיל ב-2015 כארגון ללא מטרות רווח שנועד להיטיב עם האנושות, הפך למלחמה אישית וכלכלית יצרית. טוויג מסביר כיצד אלון מאסק, שהיה ממקימי OpenAI, תובע כעת את החברה ואת סם אלטמן. הטענה? החברה בגדה בערכיה המקוריים והפכה למכונת רווחים משומנת בשירות מיקרוסופט.

מאסק דורש לא פחות מ-150 מיליארד דולר לצדקה ופירוק המודל העסקי הנוכחי. "זה לא רק כסף," מסביר טוויג, "זה פחד אמיתי מ-AGI – בינה מלאכותית עם הכרה עצמית שעלולה לשלוט באנושות". האם הוא ינצח? הסיכויים עומדים על 30-40 אחוזים, אבל החשיפות המשפטיות בדרך עשויות להרעיד את עולם הטכנולוגיה.

אל תחלבו אותנו: יוקר המחיה וחג השבועות

לקראת חג מתן תורה, אריאל שרפר מגיש לנו זווית חדה על מה שהפך מ"חג התורה" ל"חג המחלבות".

הכיס מתכווץ: שרפר זועק את זעקת הצרכן הישראלי מול עליית מחירי החלב. "השאלה היא לא מחיר השומן בגבינה, אלא השומן של אלו שמייצרים אותן," הוא אומר בחדות.

"השאלה היא לא מחיר השומן בגבינה, אלא השומן של אלו שמייצרים אותן," הוא אומר בחדות. המהות שאבדה: למה כל חג יהודי הופך למותג קולינרי? פסח זה ניקיון, חנוכה זה סופגניות, ושבועות הפך לחג הגבינות. שרפר מזכיר לנו שהתורה נמשלה לחלב בזכות מתיקותה, ולא בגלל מבצעי ה"3 ב-20".

ירושלים של יום-יום: לרגל יום ירושלים, שרפר הירושלמי מדגיש: "עבורי כל יום הוא יום ירושלים. מי שצריך יום מיוחד בלוח השנה, כנראה לא מבין את הקדושה היומיומית של העיר הזו".

"סלט זה לא אוכל": המיתוסים של רוני פישמן

התזונאית הקלינית רוני פישמן הגיעה לאולפן כדי לנפץ את המיתוס הגדול ביותר של הדיאטה הישראלית.

"סלט הוא 'סייד דיש' (מנה צדדית), לא ארוחה. כשאתם מנסים 'לקזז' ואוכלים רק סלט, אתם נשארים רעבים ומוצאים את עצמכם מנשנשים פטי-בר חצי שעה לאחר מכן."

פישמן מזהירה מפני "מלכודת הסלט" במסעדות: עם רטבים, אגוזים מסוכרים וגבינות שמנות, סלט תמים יכול להגיע ל-900 קלוריות – בדיוק כמו המבורגר משביע. הטיפ שלה? חוק ה-80/20 (פארטו): אל תתמקדו בתוספי תזונה יקרים (ה-80% שנותנים 20% תוצאה), אלא בבסיס – חלבון, פחמימה ושומן איכותי בכל ארוחה.

המענה החרדי: ישראל של שנת 2048

בפינה של יוסי עבדו, עסקנו בתחזיות הדמוגרפיות המבהילות שפורסמו בחדשות 12. התחזית מדברת על ישראל צפופה עם 10 מיליון רכבים וכל ישראלי רביעי שיוגדר כחרדי.

עבדו מציג מענה חריף לכתבה שעסקה ב"השתלטות החרדית", ומצביע על השינויים שקורים דווקא מהשטח: מהפרדוקס של האישה החרדית כמפרנסת ועד לצמיחת הממ"ח (החינוך הממלכתי-חרדי).

הפנצאון: החדשות ההזויות עם יוסי חיים מימון

יוסי חיים מימון בסיכום שבועי שמוכיח שהמציאות עולה על כל דמיון:

השוטר והתפילין: נהג נעצר כי הניח תפילין בזמן נסיעה. "בעם ישראל תמיד יש בעיות עם הרצועה," מתבדח מימון.בג"ץ או בד"ץ? השופט עמית עצר דיון מחשש שיגיעו ל"קריאת שמע של שחרית". מימון תוהה: "יפה שהם נעצרו שם, כי את ההמשך של 'ואהבת לרעך כמוך' הם פחות מקיימים באולם".הנחש השיכור: ידיעה על נחש שהכיש אדם שיכור ומת מהאלכוהול שבדמו של הקורבן. "הנחש בטח שאל: מי שם לי בן אדם בתוך הוודקה?!"

רץ ברשת: מרדפים מטורפים

לקינוח, משה מנס מציג את הסרטונים הוויראליים של השבוע: