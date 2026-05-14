נס או פשע? הבינה המלאכותית הפכה משתמש למולטי-מיליונר 

הסיפור הבלתי יאומן של המשתמש "cprkrn" הפך לוויראלי, לאחר שחשף כי הצליח להשיב לעצמו גישה ל-5 מטבעות ביטקוין, ששווים כיום קרוב ל-400,000 דולר.

במשך למעלה מעשור, המשתמש ניסה כל דרך אפשרית כדי לפתוח את הארנק שננעל לאחר ששינה את הסיסמה ושכח את הפרטים החדשים. הוא העיד כי ניסה לא פחות מ-3.5 טריליון שילובי סיסמאות, שכר שירותי שחזור מקצועיים וחיפש ללא הרף בפתקים ישנים – אך דבר לא עבד.

המהפך הדרמטי התרחש כאשר המשתמש החליט להעלות ל-Claude AI קבצים ממחשב ישן מתקופת הקולג' שלו.

בעזרת ניתוח חכם של הבינה המלאכותית, הוא הצליח להתאים משפט שחזור שנמצא במחברת ישנה לקובץ הארנק המקורי, ולפענח סוף סוף את הסיסמה האבודה.

"הייתי טיפש מדי מכדי להבין את זה לבד בלי העזרה של ה-AI", הודה המשתמש לאחר שהצליח להזיז את הכספים.

נתוני הבלוקצ'יין מאשרים את ה"נס": רישומי הארנק מראים הפקדות ממרץ 2015 ותנועה עדכנית של המטבעות לכתובת חדשה, מה שמאשש את הצלחת השחזור.

מומחים בתעשייה מדגישים כי לא מדובר בפריצה לקוד של הביטקוין, אלא ביכולת של ה-AI לעזור למשתמשים לעשות סדר במידע וברמזים שכבר נמצאים ברשותם. בעולם שבו סיפורים על ארנקים אבודים מסתיימים לרוב במפח נפש, קלוד הוכיח שהפעם – הטכנולוגיה היא המפתח לעושר.