שוק הקריפטו מצוי ביום שאחרי זעזוע היסטורי: למעלה מ-19 מיליארד דולר של פוזיציות ממונפות חוסלו ביום בודד בשל מתיחות גוברת בין ארה"ב וסין, והביטקוין התרסק משיא של 122,000 דולר וצלל לזמן קצר מתחת ל-102,000 דולר - תנודה יומית של 20,000 דולר, חסרת תקדים בהיסטוריה של המטבע.

הפעם, כך מזהירים מומחים, הסיכון גובר מהכיוון המאקרו-כלכלי. האנליסט ווילי וו טוען כי בניגוד למשברים קודמים שנבעו מאירועים פנימיים בשוק הקריפטו, המשבר הקרוב נגרם ממחזור מיתון עולמי שמזכיר את שנות ה-2008 וה-2001 - תקופות שכלל לא נגעו במרחב הדיגיטלי. זו סביבת שוק חדשה שנוצרה - ועדיין לא ברור האם הביטקוין יתנהג כמו מניות טכנולוגיה הנפגעות במיתון, או יוכיח עצמו "זהב דיגיטלי" חפשי ועמיד.​

בזירה האנליטית, סימני אזהרה בולטים במיוחד. מדד Bull/Bear של חברת 10x Research מאותת מעבר רשמי לשוק דובי (BEAR), ומדד מחזורי השוק של CryptoQuant, שנמצא כעת ברצועת "Bear", מצביע על מגמת ירידה ברורה. ב-10x Research מעריכים כי הביטקוין בדרך לירידה נוספת אל אזור 100,000 דולר, בעוד בסביבת המשקיעים המוסדיים מורגשת נסיגה בשיעור החשיפה לנכסים דיגיטליים, כאשר ציבור המשקיעים הפרטי עוד נותר בסביבה של איזון מחירים.

תחזיות טכניות מצביעות כי תם גל העליות בשוק הנוכחי. ג'ון גלובר, מומחה לגלי אליוט, מעריך כי הביטקוין צפוי לצלול עד 70,000 דולר - ירידה של כ-35% מהמחיר הנוכחי - וכי השוק הדובי יימשך לכל הפחות עד סוף 2026. גם מדדי חוזק יחסיים על בסיס חודשי משחזרים דפוסים מתקופות קריסה קודמות, ואנליסטים מציינים: בכל פעם שנשברה מגמת העלייה החודשית, נפתח שוק דובי ארוך וממושך.

ובכל זאת, לצד הפסימיות, יש המצביעים על אפשרות לתיקון חיובי: לדברי יוליו מורנו מ-CryptoQuant, גל החיסולים התמחוריים האחרון ייצב את השוק, ואם הביטקוין ישוב לעלות ויעלה מעל 115,000 דולר, ייתכן שיחזור ליעד של 150,000-195,000 דולר. עם זאת, הוא מסייג כי מרבית המדדים המובילים מצביעים בינתיים על סיכון גובר.