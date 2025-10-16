כיכר השבת
לאחר שהיסתייג מהמטבע בעבר

אילון מאסק משנה כיוון: "ביטקוין מבוסס על אנרגיה - בלתי אפשרי לזייף"

בעיצומן של מתיחות גלובלית סביב השקעות ענק בתחום הבינה המלאכותית, חוזר מנכ"ל טסלה לשיח על ביטקוין ומציג אותו כחלופה חסינה אמיתית כנגד מטבעות קלאסים שממשלות מדפיסות כרצונן | ההתבטאות מעוררת הדים בשוק הקריפטו לאחר שנים של שתיקה, וצובעת מחדש את עמדתו של מאסק ביחס להשקעות אנרגטיות במטבע הדיגיטלי (כלכלה)

אלון מאסק לצד הביטקוין (צילום: שאטרסטוק Shutterstock )

לאחר תקופה ארוכה של שתיקה והסתייגויות סביב נושא ביטקוין, אילון מאסק שבר השבוע את הקרח בסדרת ציוצים מעוררי עניין ברשת X (טוויטר). " מבוסס על אנרגיה: אפשר להנפיק מטבע פיאט (מטבע רגיל המודפס על ידי המדינה) מזויף, כל ממשלה עשתה זאת בהיסטוריה, אבל אי אפשר לזייף אנרגיה," הצהיר מאסק, והפך את השיח למוקד בשוק הקריפטו. הדברים נאמרו בתגובה לדיון ציבורי סביב הגידול בהוצאות הממשלתיות על תשתיות בינה מלאכותית והשימוש בהדפסת כסף כדרך מימון.

ההפנייה לאנרגיה כבסיס לערך האמיתי של ביטקוין מסמנת תפנית בעמדה של מאסק, שאשתקד ביקר את השימוש האנרגטי של המטבע ואף השעה אפשרות רכישת רכבי טסלה באמצעותו. עתה נראה כי קולות הגוברים בקהילה מזהירים מפני הדפסת כסף חסרת גבולות, ובזה מעניקים יתרון לביטקוין כמערכת אמון אשר לא ניתן להגדיל מלאכותית. מאסק עצמו התריע בשנה האחרונה על החוב הלאומי של ארה"ב, וכעת מדגיש כי "מחשבי הקסם" של הממשל אינם יכולים ליצור אנרגיה יש מאין - רק ערך וירטואלי.

למרות שתגובה מיידית בשוק נרשמה כמגמת ירידה קלה במחירי הביטקוין, הצהרת מאסק משקפת התחדשות נאמנות למטבע בשעה שממשלות העולם, ובראשן ארה"ב וסין, מגבירות את השקעותיהן בתחרות הפיתוח המואצת של בינה מלאכותית. פרשני שוק סבורים כי ההדגשה של השורש האנרגטי בביטקוין עשויה להחזיר לו מעמד כ"נכס קשיח" בעידן של מטבעות נזילים ודיגיטליים.

גופים כדוגמת טסלה ומיקרוסטרטג'י ממשיכים להחזיק בהיקפים גדולים של ביטקוין, לצד שאלות כלכליות רחבות על אמון, שקיפות ועתיד הערך במערכת פיננסית גלובלית משתנה.

