שיא עולמי חדש: אלון מאסק חוצה את רף 500 מיליארד הדולר

טסלה, ענקית הרכב החשמלי האמריקנית, דיווחה על מסירת שיא של 497,099 רכבים במהלך הרבעון השלישי של 2025 - תוצאה שמפתיעה את וול סטריט ומעלימה כל סימן לירידה חדה שמאפיינת את התעשייה בחודשים האחרונים. רוב הגידול במסירות נרשם בארה"ב, בעקבות ריצה של לקוחות לנצל את הטבת המס הפדרלית בגובה 7,500 דולר שניתנה לרוכשי רכבים חשמליים, הטבה שבוטלה בסוף ספטמבר.

הנתונים החדשים משקפים עלייה של 7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר מרבית המסירות מתרכזות בדגמי Model Y ו-Model 3, שהיו אחראים לכ-481 אלף מסירות - גידול של 9.4%. במקביל, טסלה הציגה נתוני שיא בפריסת מתקני אגירה אנרגטית, עם כ-12.5 ג'יגה-וואט-שעה, כמעט פי שניים לעומת שנה קודם. למרות מספר המסירות הגבוה, הייצור עצמו ירד ב-4.8% והסתכם בכ-447 אלף רכבים בלבד, מה שאומר שמלאי קיים נוצל למקסימום.

ההישג האדיר במסירות לא איחר להשפיע על מניית החברה, שטיפסה בשיעור חד וחצתה שווי שוק של 1.5 טריליון דולר. מומחי שוק מציינים כי המהלך חיזק משמעותית את מעמדו של מנכ"ל החברה, אלון מאסק, שזכה השבוע שוב לתואר האיש העשיר בעולם עם הון של 500.1 מיליארד דולר - כמעט 150 מיליארד יותר מהמקום השני בדירוג. מאסק אף עשוי להגיע בתוך שנים ספורות לרף טריליון דולר בזכות חבילת תגמול חסרת תקדים מטסלה שתתחיל להשתחרר החל ב-2033, בכפוף לעמידה ביעדי ביצוע.

עוד מוקדם לומר כיצד תמשיך טסלה להתמודד עם סיום הטבת המס, אך אנליסטים מזהירים כי ייתכן ותירשם ירידת ביקוש ברבעון הבא. טסלה מצדה משדרת אופטימיות, תוך התמקדות בחדשנות טכנולוגית, פיתוח הדגם המוזל ובשדרוגים משמעותיים לפריסת הרובוטקסי העתידית - מה שצפוי לשמור את החברה במרכז הבמה הכלכלית גם בשנים הקרובות.