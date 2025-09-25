לאחר חודשים של ירידה במכירות רכבים חשמליים והיחלשות משמעותית בשוק המקומי והבינלאומי, טסלה הודיעה לאחרונה על שינוי אסטרטגי יסודי - מעבר מהתמקדות ברכבים חשמליים אל תחום הרובוטיקה והבינה המלאכותית. אילון מאסק, מנכ"ל החברה, הכריז שהחזון החדש של טסלה טמון ב-Optimus - רובוט הומנואידי הנועד לבצע משימות מגוונות ולסייע לאדם בתחומי התעשייה והחיים. ההודעה הגיעה כשברקע נתוני מכירות ובעיות תפעול מאתגרות: לפי דיווחי החברה, ההכנסות ברבעון השני לשנת 2025 ירדו ב-12% ואילו הרווח הנקי ירד ב-16%, מה שמוביל את הפרשנים להצביע על האטה מדאיגה בפעילות הליבה של החברה.

כישלון מפואר: כך ההשקה חגיגית הפכה לתצוגת תקלות למשקפיים של Meta אבישי לוי | 09:57

היצרנית הציבה יעד שאפתני לייצור 5,000 יחידות רובוט בשנה הנוכחית; בפועל, רק מאות יחידות יוצרו עד כה, והקשיים הטכנולוגיים מונעים הרחבה מהירה של המיזם. מהנדסים מתקשים לפתור תקלות ייצור, בעיקר בתחום הידיים והזרועות - מערכות קריטיות שלא הגיעו עדיין לבשלות מסחרית. חלק גדול מהרובוטים המורכבים במפעלים אינם פועלים במלואם, בעוד שמסגרת הזמנים מתארכת והספקים, במיוחד בסין, מביעים ספקות לגבי הביקוש העתידי.

גם בשוק הרכב טסלה מאבדת גובה - שיעור המכירות בארה"ב נחתך, ובאירופה ובסין נרשמו ירידות נוספות. עם עיכוב בשחרור דגמים חדשים, אנליסטים מזהירים כי החברה מאבדת את יתרונה התחרותי. למרות הכל, מאסק עדיין מתעקש שהעתיד של טסלה טמון ברובוטים וב-AI - וכי בתוך חמש שנים יוכל לייצר מיליון יחידות בשנה ולהפוך את החברה למובילה גלובלית בתחום. הסקפטיות עדיין גדולה: אנליסטים משווים את המיזם לעיכובים ודחיות שידעו דגמי הרכב בעבר, וכעת ממתינים לראות אם טסלה תוכל להפוך את השאיפות למציאות ולמצוא מנוע צמיחה חדש שישיב לה את מעמדה בשוק - כפי שאכן עשתה בעבר.