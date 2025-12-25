בעוד הרכבות האוויריות מארה"ב לישראל הפכו למחזה שבשגרה מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", דוח חדש של המפקח הכללי בפנטגון חושף כעת את המחיר הביטחוני הנסתר: אובדן שליטה מוחלט כמעט על גורלו של החימוש המתקדם ביותר בעולם.

על פי הנתונים המובאים בדוח, אשר צוטטו בהרחבה באתר Defense News, הממשל בוושינגטון נכשל במשימתו לעקוב אחר אופן הניצול של סיוע צבאי בהיקף דמיוני של 13.4 מיליארד דולר. הנתונים מצביעים על קריסה: משיעור פיקוח של 69% לפני המלחמה, צנח הפנטגון ליכולת מעקב של 44% בלבד על מוצרי הייצוא הביטחוניים.

4 מיליון פריטים נעלמו מהמכ"ם

הביקורת של המפקח הכללי אינה מסתכמת בניירת. מדובר בסיכון אסטרטגי ממדרגה ראשונה. בין אוקטובר 2023 לאפריל 2024, נציגי הממשל פשוט "איבדו קשר" עם יותר מארבעה מיליון פריטי חימוש שנמסרו לישראל.

בפנטגון מסבירים את המחדל ב"עומס קיצוני" ובסביבה המבצעית הדינמית בעזה, שמנעה ביקורות פיזיות באתרים שבהם נמצא הנשק. אולם, המבקר מזהיר כי זהו אינו תירוץ: בהיעדר ניטור של "משתמשי קצה", נסללת הדרך ליריבים אסטרטגיים של ארה"ב להשיג גישה לידע טכנולוגי רגיש, ולשחוק את היתרון האיכותי של המערב בשדה הקרב.

החוק הופר? הסכנה לאמון הקונגרס

לפי 'חוק הפיקוח על ייצוא נשק' האמריקני, אין מקום לגמישות – הפיקוח חייב להיות הדוק וישיר.

מהדו"ח מתברר שפיקוד המרכז (CENTCOM) והסוכנות לשיתוף פעולה ביטחוני לא עמדו בסטנדרטים. הממצא המטריד מעורר זעם בוושינגטון, ועלול להוביל למשבר אמון מול הקונגרס, שיקשה על העברות נשק עתידיות.

בניסיון לעצור את הסחף, המליץ המפקח כי פיקוד המרכז יחזור למעקב אישי והדוק כבר בשנת 2026.

בפיקוד המרכז כבר מיהרו להסכים להמלצות, מתוך הבנה כי המשך המגמה הנוכחית עלול להפוך את הנכסים הטכנולוגיים היקרים ביותר של ארה"ב לטרף קל עבור מעצמות זרות.