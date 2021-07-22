דו"ח מטלטל של המפקח הכללי בפנטגון חושף תמונת מצב מדאיגה: בעוד ישראל נלחמת, מערכות הניטור האמריקניות קרסו • למעלה מ-4 מיליון פריטי לחימה ו-13.4 מיליארד דולר עברו תחת הרדאר של וושינגטון • בארה"ב חוששים מפגיעה ביתרון האיכותי: "הידע הרגיש עלול להגיע לידיים עוינות" (בעולם)
הוועדה לביקורת המדינה דנה על הפיקוח בחינוך החרדי והנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר; ח"כ שלח טען כי "השתלבות המגזר החרדי בחיים הישראלים, מגיעה לנקודה קריטית"; ח"כ פינדרוס הבהיר כי אם יעשו דברים מעל הראש של החרדים - זה נועד לכישלון" (חדשות)
אריאל אטיאס, לשעבר אחד מח"כי ש"ס, מגשר בין רשת 'מעיין החינוך התורני' של ש"ס לבין משרד החינוך והאוצר במו"מ על הרפורמה ברשת והכנסתה תחת המחוז החרדי החדש - כך מדווח 'דה מרקר' • במקביל, אשתו אסתר מונתה לשמש כמפקחת של המחוז • "אריאל אטיאס אחד האנשים המשפיעים" (אקטואליה)
ב-2013 פונו 31 תינוקות נימולים לבית החולים. מתוכם, 24 סבלו מדימום יתר ואחד מזיהום. שניים נותחו, שניים נזקקו לתפרים ו-15 לטיפול שמרני. כך עולה מדו"ח העוקב אחר התנהלות המוהלים שאינם רופאים במהלך שנת 2013 (אקטואליה)
במסיבת עיתונאים שקיים בצהריים, הודיע שר החוץ הרוסי על הצעת פשרה שהעביר לסוריה, ונועדה להביא לביטול התקיפה המתוכננת. על פי ההצעה, יתבצע פיקוח בינלאומי על מאגרי הנשק הכימי בסוריה. הערב, הודיעה סוריה כי החליטה לקבל את הצעת הפשרה הרוסית. התקיפה בסוריה לא תצא אל הפועל? (חדשות)
בעיתון מיוחד שהופץ בימים האחרונים ברחובות בני-ברק - לקראת פסח - קוראים רבני העיר לציבור הנשים לקנות בגדים רק בחנויות הנמצאות תחת פיקוח של וועדת רבנים. על נוסח "תקנת העיר" חתומים אב"ד בני-ברק הגרמי"ל לנדא, הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ. פרסום ראשון (חדשות, חרדים)