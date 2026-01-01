במהלך הלילה (חמישי) פעלו קציני הפיקוח והבלשים של יחידת ‘צור’, היחידה לאכיפת צווי פיקוח של שירות בתי הסוהר, בפריסה ארצית רחבה, במטרה למנוע עבירות ולאתר הפרות של צווי פיקוח.
הפעילות התמקדה במוקדי בילוי, מרחבים ציבוריים ומתחמי אירוח, תוך דגש מיוחד על אכיפת איסור צריכת אלכוהול בקרב מפוקחים בעלי רמת מסוכנות גבוהה.
במבצע השתתפו עשרות קציני פיקוח ובלשים, אשר ביצעו שורת פעילויות גלויות וסמויות. במהלך הפעילות אותרו 24 הפרות צו, מתוכן 8 הפרות הקשורות לצריכת אלכוהול, ו-9 מפוקחים נעצרו.
מפקד יחידת ‘צור’, סגן-גונדר יהודה אהרוני, אמר:
“הנוכחות של יחידת צור בשטח, בלילות ובמועדים, נועדה להעביר מסר ברור, מי שנמצא תחת פיקוח מחויב לעמוד בתנאים שנקבעו לו. אנחנו פועלים בנחישות, ובשילוב אמצעים מתקדמים, כדי למנוע ככל הניתן מסוכנות ולהגן על שלום הציבור".
"שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות ובאחריות, באמצעות יחידת ‘צור’ וחטיבת חלופות הכליאה, לאכיפת צווי הפיקוח, לצמצום מסוכנות ולשמירה על ביטחון הציבור, בשגרה ובמועדים רגישים", נמסר מטעם שב"ס.
