למנוע את האסון הבא "אני למטה איפה אתה?" | הצצה נדירה לפיקוח של שב"ס על משוחררים מסוכנים מפקחי שב"ס פעלו במהלך הלילה נגד עבריינים מסוכנים, באמצעות פיקוח ישיר וביקורי פתע בביתם של המפוקחים | בין היתר נבדקה רמת האלכוהול של המפוקחים, חלק מהם לא עברו את המבחן (חדשות)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 14:38