אילון מאסק ( צילום: שאטרסטוק )

אילון מאסק הכריז אמש (שני) בציוץ דרמטי כי פלטפורמת X (לשעבר טוויטר) מתכוננת להעלות את התשלומים ליוצרי תוכן לרמות שיעקפו אפילו את אלו של יוטיוב.

המהלך המפתיע הגיע כתגובה להצעה של משתמש ברשת. לטענתו, הפלטפורמות שישרדו בעידן הבינה המלאכותית יהיו אלו שישלמו מספיק כדי לשמר תוכן אנושי וסמכותי, רגע לפני שהמודלים של הבינה המלאכותית "יסיימו לאכול" את שאר האינטרנט. "אוקיי, בואו נעשה את זה", השיב מאסק בנחרצות, אך הציב תנאי ברזל: אכיפה מחמירה ובלתי מתפשרת נגד כל ניסיון "לשחק" עם המערכת או לבצע הונאות. ניקיטה בייר, ראש תחום המוצר ב-X, חיזק את הדברים ואישר כי החברה כבר פיתחה שיטה טכנולוגית חדשה שמסוגלת למגר 99% מהונאות התוכן והמעורבות המלאכותית (בוטים). זהו צעד הכרחי כדי למנוע ניצול לרעה של מערכת התשלומים המשודרגת.

בואו נעשה את זה - הציוץ של מאסק שעורר סערה ( צילום: מסך )

המשמעות האסטרטגית מאחורי המהלך היא מרחיקת לכת. בעוד התוכן הנוצר על ידי בינה מלאכותית הופך למתוחכם וקשה לזיהוי, X מבקשת למצב את עצמה כמעוז של תוכן אנושי מקורי ואיכותי. על פי המקורות, הזכאות לתגמולים המשופרים תותנה ככל הנראה במנוי ל-Premium+, מה שמחזק את החזון של מאסק להפוך את X ל-"אפליקציית הכל" (Everything App) הכוללת גם שירותים פיננסיים ומערכות תשלומים מתקדמות.

המהלך הזה אינו רק קרב על כסף, אלא מאבק על הישרדותו של התוכן האנושי בעידן המכונה. במידה ו-X אכן תצליח להציע תגמול גבוה מיוטיוב תוך שמירה על ניקיון מהונאות, היא עשויה לשנות את מאזן הכוחות של האינטרנט כולו.