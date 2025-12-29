בלשכת ראש הממשלה, מעדכנים לפני זמן קצר (שני), כי ראש הממשלה שוחח אמש עם המיליארדר אילון מאסק.

נתניהו קיים שיחת ועידה משותפת ממקום שהותו בפלורידה, עם היזם אילון מאסק, שרת התחבורה מירי רגב וראש המטה הלאומי לבינה מלאכותית, ארז אסקל.

במסגרת השיחה, מאסק נענה להזמנת ראש הממשלה והשרה רגב להשתתף בכנס תחבורה חכמה שייערך בחודש מרץ.

כמו כן, שוחחו על המשך שיתופי פעולה עם חברת טסלה וקידום החוק הנוגע לרכבים אוטונומיים.

ראש הממשלה ומאסק שוחחו ארוכות על קידום ופיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית בישראל, וראש הממשלה אמר בשיחתם: ״אנחנו מתכוונים להזניק את ישראל ולהפוך אותה למובילה עולמית בתחום, בדיוק כפי שעשינו בסייבר ובטכנולוגיות נוספות״.