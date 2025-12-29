כיכר השבת
בשיחה ועידה ממיאמי

נתניהו, אילון מאסק ומירי רגב שוחחו: זו הבקשה של ראש הממשלה מהמילארדר

״אנחנו מתכוונים להזניק את ישראל ולהפוך אותה למובילה עולמית בתחום, בדיוק כפי שעשינו בסייבר", אמר ראש הממשלה נתניהו למילארדר אילון מאסק והזמין אותו לכנס תחבורה חכמה שיתקיים בארץ (חדשות בעולם)

נתניהו ורגב בשיחה הועידה (צילום: דוברות רה"מ)

בלשכת ראש הממשלה, מעדכנים לפני זמן קצר (שני), כי ראש הממשלה שוחח אמש עם המיליארדר אילון מאסק.

קיים שיחת ועידה משותפת ממקום שהותו בפלורידה, עם היזם אילון מאסק, שרת התחבורה מירי רגב וראש המטה הלאומי לבינה מלאכותית, ארז אסקל.

במסגרת השיחה, מאסק נענה להזמנת ראש הממשלה והשרה רגב להשתתף בכנס תחבורה חכמה שייערך בחודש מרץ.

כמו כן, שוחחו על המשך שיתופי פעולה עם חברת טסלה וקידום החוק הנוגע לרכבים אוטונומיים.

ראש הממשלה ומאסק שוחחו ארוכות על קידום ופיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית בישראל, וראש הממשלה אמר בשיחתם: ״אנחנו מתכוונים להזניק את ישראל ולהפוך אותה למובילה עולמית בתחום, בדיוק כפי שעשינו בסייבר ובטכנולוגיות נוספות״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר