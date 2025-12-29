אילוסטרציה ( צילום: CHAT GPT )

לי שְׂיָה, בן 36 מצ’ונגצ’ינג שבדרום־מערב סין, יכול להזיז כיום רק אצבע אחת בכף ידו ואצבע אחת בכף רגלו, אך למרות זאת הצליח לבנות מערכת חכמה לחקלאות מתקדמת ולהקים עסק מצליח.

לי אובחן בגיל חמש בניוון שרירים, מחלה קשה שהשפיעה בהדרגה על כל גופו. בשל מצבו הבריאותי הוא נאלץ לעזוב את בית הספר כבר בכיתה ה’, אך גם לאחר שנשר מהמסגרת הפורמלית לא ויתר על הלמידה. הוא המשיך ללמוד בכוחות עצמו, בעיקר בתחומי הפיזיקה ומדעי המחשב. החשיפה הראשונה שלו למחשבים הגיעה מספר לימוד שאחותו הביאה הביתה מבית הספר. הוא קרא את הספר שוב ושוב, מוקסם מכל פרק, וחיכה בכל שנה לראות אילו ספרי מחשבים חדשים יופיעו. בגיל 25 החל ללמוד תכנות דרך פורומים מקוונים. בינתיים, עם השנים מצבו הידרדר. תחילה איבד את היכולת ללכת, ובהמשך לא היה מסוגל עוד לטפל בעצמו. בהדרגה התקשה לאכול ולנשום, ובשנים האחרונות נותרה לו היכולת להזיז רק אצבע אחת ביד ואצבע אחת ברגל. בשנת 2020 הוא נכנס לתרדמת, והרופאים ביצעו בו פיום קנה (חיבור ישיר לקנה הנשימה), והודיעו למשפחתו שסיכויי ההישרדות שלו נמוכים. מזעזע: מוסלמים כלאו בני משפחה והציתו אותם כשהם בפנים; "הם נלכדו" | צפו אריה רוזן | 18:18 בתחילת 2021 נחשף לי לרעיון של חקלאות ללא אדמה, דבר שהצית בו רעיון נועז. הוא החליט לשלב את הידע שלו בתכנות ובטכנולוגיית האינטרנט של הדברים עם חקלאות מודרנית. למרות שהיה מחובר למכונת הנשמה, הוא הצליח לפתח מערכת שלמה לניהול חווה חכמה, תוך שימוש במקלדת וירטואלית אותה הפעיל בעזרת אצבע אחת בלבד.

רובוטים עובדים בחווה חכמה. אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

חווה חכמה היא חווה שמשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות כדי לנהל ולייעל את החקלאות בצורה מדויקת, אוטומטית וחסכונית יותר. לדוגמה, חיישנים מודדים לחות, טמפרטורה, אור, רמת חומרים מזינים או מים, והמערכת מגיבה אוטומטית לפי הצורך. השקיה, דישון, תאורה ואוורור יכולים לפעול לבד בלי מגע יד אדם.

לאחר שהוריו התגרשו בשנת 2017, אמו, וו דימיי, לקחה על עצמה את הטיפול בו. היא ביצעה כל פעולה פיזית בהתאם להנחיותיו, ובהדרגה רכשה מיומנויות טכניות שמעולם לא הכירה קודם לכן. מאדם שלא ידע דבר על מעגלים חשמליים, היא הפכה למיומנת בהלחמת לוחות בקרה, התקנת חיווט רשת, הרכבת מעגלים ותחזוקת ציוד חקלאי.

בהנחיית בנה היא אף בנתה ידנית רכב ללא נהג הנשלט מרחוק, המשמש לאיסוף משלוחים. לדבריו של לי, אמו כיום מסוגלת לבצע כמעט כל משימה. גם אם אינה מבינה לעומק את העקרונות הטכניים, היא יודעת כיצד לחבר את החוטים ולהקים את המערכות בצורה נכונה.

כיום החווה החכמה של לי פועלת בהצלחה ומניבה רווחים, ומסמלת את תחילתו של פרק חדש ומבטיח בחייו. הסיפור יוצא הדופן של האיש שהצליח לייצר מפעל חיים עם אצבע אחת בלבד, משמש השראה למיליוני אנשים ברחבי העולם.