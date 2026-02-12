דרמה בשאנגחאי: האדמה פערה את פיה ובלעה כביש ראשי | צפו

מחזה אימה נגלה לעיניהם של עוברים ושבים ברובע מינהאנג, כאשר צומת רחובות מרכזי פשוט נעלם לתוך מכתש ענק וחשוך. קטע רחב של אספלט בצומת הרחובות צ'ישין ולי-אן קרס באחת, במה שנראה כלקוח מסרט אסונות.

האירוע הדרמטי התרחש בעקבות כשל טכני חמור באתר הבנייה של קו המטרו החדש "ג'יאמין" . חקירה ראשונית של הרשויות העלתה כי פיצוץ בצינור מים באתר העבודות גרם לשטיפת יסודות הקרקע, מה שהותיר את הכביש ללא תמיכה והוביל לקריסתו המיידית.

תיעוד של רגע הבליעה הפך לוויראלי ברשתות החברתיות תוך דקות. בעוד שגולשים רבים היו משוכנעים כי מדובר בסרטון שנוצר על ידי בינה מלאכותית (AI) בשל המראות הבלתי נתפסים, הרשויות אישרו: התיעוד אמיתי לחלוטין.

למרות עוצמת הקריסה, האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים בנפש או פציעות. צוותי חירום חסמו את האזור לחלוטין לכלי רכב ולהולכי רגל, ועבודות לתיקון התשתית והמבנים הסמוכים כבר נמצאות בעיצומן. המקרה משמש כעת כתזכורת מהדהדת לסיכונים הכרוכים בפיתוח תת-קרקעי מואץ בערים הגדולות.